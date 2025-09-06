Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός

Ένας νεκρός και τουλάχιστον πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ενός σοβαρού περιστατικύ που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στη Βόρεια Γαλλία, στην παραθαλάσσιο θέρετρο Πιρού όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς.

«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων υπέστη αδιαθεσία. Το όχημα συνέχισε την πορεία του για αρκετά μέτρα πριν πέσει σε μια ομάδα ατόμων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλα τρία άτομα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κουτάνς στη Νορμανδία στη Βόρεια Γαλλία, Γκωτιέ Πουπό.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα ενώ είναι άγνωστο εάν έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France, το όχημα προσέκρουσε στην βεράντα μιας πιτσαρίας. Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος λίγο μετά τις 17:00, παρείχαν τις πρώτεςς βοήθειες σε συνολικά έξι άτομα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, όπως ανέφερε η νομαρχία της Μανς. Οι διασώστες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τριάντα πυροσβέστες, έσπευσαν στο σημείο.

