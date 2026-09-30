Το Ιράν έλαβε την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν λέει ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. «Σήμερα στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί η πρόταση της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Νωρίτερα αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και δήλωσε ότι το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και ΗΠΑ, αφορά τη σειρά με την οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν οι συμφωνημένες ενέργειες. Ο Αραγτσί αναμένεται να συζητήσει την αμερικανική απάντηση στην Τεχεράνη σήμερα (30.09.2026) πρόσθεσε ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING 🚨 Iran says it has received US response to its proposal to end war — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2026

Το Ιράν παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση 7 ημερών, βάσει της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ να εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.

Η βασική διαφωνία

Οι μεσολαβητές του Κατάρ ενημέρωσαν την Τεχεράνη για την απάντηση της Ουάσιγκτον τη Δευτέρα (28.09.2026) σε συνάντηση που είχαν στη Ντόχα με τον Αραγτσί και την ομάδα του, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Το κείμενο περιγράφει μια περίοδο επτά ημερών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο – περιλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το Κατάρ μεταφέρει μηνύματα μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Μεταφέρουμε μηνύματα μεταξύ των πλευρών και εργαζόμαστε για την εξεύρεση κοινού τόπου προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας σώσει όλους από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης», σχολίασε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες τη θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

«Δεν ξέρω αν πρόκειται να τα παρατήσουν ακόμη, αλλά θα τα παρατήσουν», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες. «Τα πάνε πολύ άσχημα», πρόσθεσε.