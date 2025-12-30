Γαλλία: Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ουκρανική επίθεση με στόχο την κατοικία του Πούτιν

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντιμίρ Πούτιν».

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επιτέθηκε κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».