Γαλλία: Drones πέταξαν πάνω από βάση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών σε τρεις διαφορετικές μέρες

Νέα περιστατικά με ύποπτα drones στη Γαλλία αποκάλυψε σήμερα (09.12.2025) η γαλλική Πολεμική Αεροπορία, λίγες μέρες μετά τον πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από βάση γαλλικών πυρηνικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό.

Ειδικότερα, drones άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από βάση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών στρατού στις 26, 28 και 30 Νοεμβρίου, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πτήσεις drones, τα περισσότερα άγνωστης προέλευσης, διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει αποκαλέσει τις διεισδύσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «υβριδικό πόλεμο», ενώ η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες ότι φέρει την ευθύνη.

Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνα για drones που φέρεται να πέταξαν πάνω από μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Τα νέα περιστατικά

Οι πρώτες θεάσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ στη βόρεια Γαλλία σημειώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, ανέφερε σε ανακοίνωση η γαλλική Πολεμική Αεροπορία.

Η βάση Κρέιγ φιλοξενεί ένα κέντρο εκπαίδευσης των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, που ανέλαβε τη διοίκηση της μονάδας το 2024.

Γαλλικά στρατεύματα ανταποκρίθηκαν όταν εντοπίστηκαν τα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζεται αν τα εξουδετέρωσαν ή απλώς τα έδιωξαν. Ένα ειδικό ελικόπτερο έφθασε αφού τα drones είχαν φύγει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατο να επιβεβαιωθεί αν οι ύποπτες θεάσεις τις νύχτες της 28ης και 30ής Νοεμβρίου 2025 ήταν drones ή εμπορικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Αυτή η ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση δεν υπέστη ζημιές και παραμένει πλήρως επιχειρησιακή για όλες τις αποστολές της. Ειδική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες προκλήσεις είναι, προς το παρόν, πρόωρη».