Χαβάη: Τουρίστας πέταξε πέτρα σε φώκια και τον έκαναν «τουλούμι» στο ξύλο

Ένας νταής τουρίστας βρήκε τον δάσκαλό του όταν αποφάσισε να πετάξει μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια σύμβολο της Χαβάη και συγκεκριμένα της περιοχής Λαχάινα.

Ο 37χρονος τουρίστας πλησίασε τη φιλική φώκια με το όνομα Λάνι και να της πέταξε μια τεράστια πέτρα την ώρα που η φώκια κολυμπούσε κατά μήκος της ακτής στη Λαχάινα. Μάλιστα, η πράξη του καταγράφηκε από περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ίγκορ Λιτβίντσουκ, ένας 37χρονος επιχειρηματίας από το Σιάτλ που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα της. Ο ίδιος στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό.

NEW: Hawaiian man hailed as a hero after beating up a Seattle tourist who threw a massive rock at a monk seal in a viral video



The 37-year-old tourist approached the endangered seal, known locally as Lani, and threw a rock at her while she swam off Lahaina



— Unlimited L's (@unlimited_ls) May 11, 2026

Όταν η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο του ζήτησε να σταματήσει ο ίδιος απάντησε: «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο. Είμαι πλούσιος».

Σημειώνεται πως οι χαβανέζικες φώκιες – μοναχοί είναι εξαιρετικά σπάνιες, ενώ υπάρχουν μόνο 1.600 στον κόσμο.

Βλέποντας όσα μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι ντόπιοι έγιναν έξαλλοι και ένας από αυτούς τον εντόπισε και τον χτύπησε επανειλημμένα, ενώ το βίντεο από την επίθεση έγινε αμέσως viral με πολλούς να κάνουν λόγο για «θεία δίκη».