Χαβάη: Τουρίστας πέταξε πέτρα σε φώκια και τον έκαναν «τουλούμι» στο ξύλο

Φώκια στη Χαβάη / Credit: Erik Kabik Photography/ MediaPunch /IPX
Ένας νταής τουρίστας βρήκε τον δάσκαλό του όταν αποφάσισε να πετάξει μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια σύμβολο της Χαβάη και συγκεκριμένα της περιοχής Λαχάινα. 

Ο 37χρονος τουρίστας πλησίασε τη φιλική φώκια με το όνομα Λάνι και να της πέταξε μια τεράστια πέτρα την ώρα που η φώκια κολυμπούσε κατά μήκος της ακτής στη Λαχάινα. Μάλιστα, η πράξη του καταγράφηκε από περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ίγκορ Λιτβίντσουκ, ένας 37χρονος επιχειρηματίας από το Σιάτλ που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα της. Ο ίδιος στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό.

Όταν η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο του ζήτησε να σταματήσει ο ίδιος απάντησε: «Δεν με νοιάζει, βάλτε μου πρόστιμο. Είμαι πλούσιος». 

Σημειώνεται πως οι χαβανέζικες φώκιες – μοναχοί είναι εξαιρετικά σπάνιες, ενώ υπάρχουν μόνο 1.600 στον κόσμο.

Βλέποντας όσα μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι ντόπιοι έγιναν έξαλλοι και ένας από αυτούς τον εντόπισε και τον χτύπησε επανειλημμένα, ενώ το βίντεο από την επίθεση έγινε αμέσως viral με πολλούς να κάνουν λόγο για «θεία δίκη».

