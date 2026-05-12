Τζέι ντι Βανς: Η «νοσηρή εμμονή» με τη σύζυγό του Ούσα ενώ ήταν με άλλη γυναίκα – «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για πάντα»

Αντιδράσεις και έντονο σχολιασμό προκαλούν στις ΗΠΑ αποσπάσματα από τα νέα απομνημονεύματα του Τζέι Ντι Βανς, στα οποία περιγράφει τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Ούσα, ενώ βρισκόταν ακόμη σε μακροχρόνια σχέση με άλλη γυναίκα αλλά και την εμμονή που έπαθε μαζί της.

Το βιβλίο του Τζέι Ντι Βανς με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου 2026 και καταγράφει τη διαδρομή του από το Οχάιο μέχρι την επιλογή του από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του αντιπροέδρου, καθώς και την προσωπική του πορεία προς τον Καθολικισμό. Ωστόσο, τα αποσπάσματα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στρέφουν το ενδιαφέρον κυρίως στην προσωπική του ζωή και ειδικότερα στη σχέση του με μια πρώην σύντροφό του, Μέρι, αλλά και στην έντονη έλξη που ένιωσε για τη μετέπειτα σύζυγό του όταν γνωρίστηκαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Τζέι Ντι Βανς: «Αν με χώριζε, θα το ξεπερνούσα γρήγορα»

Ο Βανς περιγράφει τη Μέρι ως μια σταθερή παρουσία στη ζωή του κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων και μετά το κολέγιο, σημειώνοντας ότι είχαν παρόμοιους στόχους ζωής.

Θέλαμε τα ίδια πράγματα: ένα ωραίο σπίτι, μια αξιοπρεπή δουλειά και μερικά παιδιά», γράφει, προσθέτοντας ότι και η οικογένειά του τη συμπαθούσε.

Παράλληλα όμως παραδέχεται πως συναισθηματικά δεν ένιωθε πλήρως δεμένος μαζί της. «Δεν μπορούσα ποτέ να ξεφύγω από την αίσθηση ότι, όσο κι αν μου άρεσε, αν με χώριζε την επόμενη μέρα, θα το ξεπερνούσα γρήγορα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αποσπάσματα, ο Βανς αξιολογεί τη σχέση εκείνη σχεδόν ψυχρά και αναλυτικά: «Μπορούσα να την κρίνω με αντικειμενικά κριτήρια και να καταλήξω ότι ήταν ως επί το πλείστον υπέροχη. Αλλά θα έκλαιγα αν με χώριζε; Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό πρόβλημα;».

Η «νοσηρή εμμονή» με την Ούσα

Ο Βανς περιγράφει ως καθοριστική στιγμή τη μετακόμισή του στη Νομική Σχολή του Γέιλ, όπου γνώρισε την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι, όπως ήταν τότε το πλήρες όνομά της. Θυμάται ότι περπατούσε μόνος μια βροχερή νύχτα στους δρόμους του Νιου Χέιβεν, ενώ βρισκόταν ακόμη σε σχέση εξ αποστάσεως με τη Μέρι.

«Περπατούσα αργά τη νύχτα, ήταν μια ασυνήθιστα κρύα και βροχερή φθινοπωρινή μέρα. Το Νιου Χέιβεν μέσα στην ομίχλη είναι ανατριχιαστικό και η βροχή είχε αδειάσει τους δρόμους. Και όλη την ώρα σκεφτόμουν μια άλλη φοιτήτρια: την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι», γράφει.

Στη συνέχεια αποκαλύπτει τι είπε τότε σε έναν φίλο του: «Φίλε, νομίζω ότι έχω πάθει εμμονή με αυτή την κοπέλα από την ομάδα μου. Είναι νοσηρό».

Ο Βανς περιγράφει την Ούσα ως «την πιο έξυπνη από όλους», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην «εντυπωσιακή στάση του σώματός της».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου θυμάται να λέει στους φίλους του: «Είτε θα παντρευτώ αυτή την κοπέλα είτε θα μείνω εργένης για όλη μου τη ζωή». Τα απομνημονεύματα περιλαμβάνουν επίσης μια συνομιλία με φίλο του, ο οποίος του υπενθύμισε ότι παλαιότερα πίστευε πως δεν μπορούσε να ερωτευτεί πραγματικά και βαθιά.

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς παντρεύτηκαν το 2014. Σήμερα έχουν τρία παιδιά και περιμένουν το τέταρτο.