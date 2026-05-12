Καναδάς: Βάρκα «ξηλώθηκε» από τζιπ και καρφώθηκε σε διερχόμενο αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο

Συντρίμμια της βάρκας έπεσαν και στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου προκαλώντας ζημιές στο όχημα
Από καθαρή τύχη σώθηκε μία οικογένεια που οδηγούσε στον Καναδά, όταν ξαφνικά βάρκα που ήταν τοποθετημένη στον ουρανό τζιπ στο αντίθετο ρεύμα, ξηλώθηκε και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό τους.

Το τροχαίο έγινε στην βρετανική Κολούμπια στον Καναδά και το σχετικό βίντεο τραβήχτηκε από επιβάτη του αυτοκινήτου που υπέστη τις ζημιές. Όπως φαίνεται στα πλάνα, η κακώς στερεωμένη πράσινη βάρκα φεύγει με ταχύτητα από το τζιπ και καταλήγει στο αυτοκίνητο της οικογένειας που κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Για καλή τύχη της οικογένειας, η βάρκα βρήκε το κάτω μέρος του οχήματος. Οι επιβαίνοντες ξεκίνησαν να τσιρίζουν από τον φόβο τους ενώ συντρίμμια της βάρκας έπεσαν και στο παρμπρίζ του οχήματος.

«Τι συνέβη;», ρωτά η κόρη της οδηγού καθώς η ίδια την καθησυχάζει και προτείνει να βγουν όλοι από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα όσα βγήκαν στην δημοσιότητα, ο ιδιοκτήτης της βάρκας κατάλαβε τι συνέβη και προσέγγισε την οικογένεια για να δει αν είναι καλά.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μόνο το όχημα της οικογένειας υπέστη ζημιές.

