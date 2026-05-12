Καναδάς: Βάρκα «ξηλώθηκε» από τζιπ και καρφώθηκε σε διερχόμενο αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο

Από καθαρή τύχη σώθηκε μία οικογένεια που οδηγούσε στον Καναδά, όταν ξαφνικά βάρκα που ήταν τοποθετημένη στον ουρανό τζιπ στο αντίθετο ρεύμα, ξηλώθηκε και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητό τους.

Το τροχαίο έγινε στην βρετανική Κολούμπια στον Καναδά και το σχετικό βίντεο τραβήχτηκε από επιβάτη του αυτοκινήτου που υπέστη τις ζημιές. Όπως φαίνεται στα πλάνα, η κακώς στερεωμένη πράσινη βάρκα φεύγει με ταχύτητα από το τζιπ και καταλήγει στο αυτοκίνητο της οικογένειας που κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για καλή τύχη της οικογένειας, η βάρκα βρήκε το κάτω μέρος του οχήματος. Οι επιβαίνοντες ξεκίνησαν να τσιρίζουν από τον φόβο τους ενώ συντρίμμια της βάρκας έπεσαν και στο παρμπρίζ του οχήματος.

A Canadian woman says she’s feeling lucky to be alive after a boat went flying off the back of a truck and smashed into her car. https://t.co/RUrtmCyHj5 pic.twitter.com/s9NdxQByiT — ABC News (@ABC) May 12, 2026

«Τι συνέβη;», ρωτά η κόρη της οδηγού καθώς η ίδια την καθησυχάζει και προτείνει να βγουν όλοι από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα όσα βγήκαν στην δημοσιότητα, ο ιδιοκτήτης της βάρκας κατάλαβε τι συνέβη και προσέγγισε την οικογένεια για να δει αν είναι καλά.

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και μόνο το όχημα της οικογένειας υπέστη ζημιές.