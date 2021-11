Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε κτήριο στο κεντρικό Παρίσι. Το κτήριο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καπουσίν, κοντά στην Πλας ντε λ’ Οπερά, και πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς στο κτήριο που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Γαλλίας μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, δεν υπάρχουν θύματα. Η φωτιά σβήστηκε σχετικά γρήγορα, αν και καπνοί εξακολουθούν να βγαίνουν από τα παράθυρα της πρόσοψης του κτιρίου.

«Η πυροσβεστική παρεμβαίνει, αποφύγετε την περιοχή» ανέφερε αρχικά η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στο Twitter.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ισόγειο του κτηρίου όπου ξέσπασε η φωτιά στεγάζονται πολλά καταστήματα: ένα εστιατόριο χάμπουργκερ, ένα κατάστημα ρούχων της United Colors of Benetton και ένα κατάστημα με είδη σκι της εταιρείας Rossignol.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα.

#BREAKING Fire breaks out near Place de L'Opera in Paris



