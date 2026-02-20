Κόσμος

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία δεσμεύονται να εργαστούν για ένα «πιο ευρωπαϊκό NATO»

«είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης» υπογραμμίζουν σε κοινό ανακοινωθέν
Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ραντμίλα Σεκερίνσκα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο Πολωνός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, ο Βρετανός Υπουργός Αμυντικής Ετοιμότητας και Βιομηχανίας Λουκ Πόλαρντ και η Ιταλίδα Υφυπουργός Άμυνας Ιζαμπέλα Ράουτι
Με την κυβέρνηση Τραμπ να απομακρύνει ολοένα και περισσότερο την αμερικανική «ομπρέλα προστασίας» από την Ευρώπη, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία «βγαίνουν μπροστά» για να καλύψουν το κενό, με το βλέμμα στη συνοχή του NATO.

Οι πέντε αυτές χώρες, που έχουν διαμορφώσει το σχήμα «E5», με κοινό ανακοινωθέν, τονίζουν ότι θα αναλάβουν μια «μεγαλύτερη ευθύνη» για την ασφάλεια της Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή διάσταση του ΝΑΤΟ.

Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Βρετανία είναι αποφασισμένες να εργασθούν για ένα «περισσότερο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί και οι υφυπουργοί Άμυνας των χωρών αυτών.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της συλλογικής άμυνας και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης», υπογραμμίζουν σε κοινή δηλωσή τους, την οποία εξέδωσαν στο τέλος της συνάντησής τους στην Κρακοβία, στη νότια Πολωνία.

Οι χώρες αυτές δεσμεύονται «να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτροπή και την άμυνα» με στόχο «να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας και να εγγυηθούν την ικανότητα απάντησης σε ένα ευρύ φάσμα απειλών».

Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης το 2025 και υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους.

Οι πέντε χώρες που υπογράφουν τη δήλωση της Κρακοβίας, αναφέρουν σχετικά με την αύξηση αυτή ότι επιθυμούν «ένα δίκαιο καταμερισμό των βαρών μεταξύ Συμμάχων».

«Αποτελεσματικές απαντήσεις στις σημερινές απειλές και προκλήσεις απαιτούν αναλογική συμβολή των Συμμάχων (…). Εργαζόμαστε για ένα περισσότερο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής άμυνας», κάτι που σημαίνει αύξηση της ισχύος της αμυντικής βιομηχανίας, διαβεβαιώνουν.

