Ο υποψήφιος της γαλλικής ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ερίκ Ζεμούρ καταδικάσθηκε στην καταβολή προστίμου 10.000 ευρώ για πρόκληση μίσους από δικαστήριο του Παρισιού για τις δηλώσεις του σχετικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Ο Ερίκ Ζεμούρ ήταν απών από την αίθουσα του δικαστηρίου, όπως και κατά την ακροαματική διαδικασία του Νοεμβρίου.

Δικαζόταν για τους χαρακτηρισμούς «κλέφτες, δολοφόνοι, βιαστές» που είχε απευθύνει προς του ανήλικους πρόσφυγες στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews το 2020.

