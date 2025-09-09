Κόσμος

Γαλλία: Γουρουνοκεφαλές τοποθετήθηκαν μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι

Η μακάβρια ανακάλυψη προκάλεσε σφοδρή καταδίκη από τις αρχές, οι οποίες μιλούν για «απεχθείς πράξεις» και δεσμεύονται να εντοπίσουν τους υπεύθυνους
Γαλλική αστυνομία
Φωτογραφία αρχείου / EPA / MARTIN LELIEVRE / POOL

Νέο κλίμα έντασης στο Παρίσι: το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) βρέθηκαν γουρουνοκεφαλές μπροστά σε αρκετά τζαμιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας και της περιφέρειάς της, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ.

Οι μακάβριες αυτές τοποθετήσεις εντοπίστηκαν σε διάφορους δημόσιους χώρους, μεταξύ άλλων στο Παρίσι, στη Σεν-Σεν-Ντενί και στο Ο-ντε-Σεν, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση που επικαλείται το AFP στη Γαλλία.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα. Ο Λοράν Νουνέζ διαβεβαίωσε ότι «καταβάλλονται όλα τα μέσα» για να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των «απεχθών πράξεων».

 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό εξέφρασε «τη στήριξή του στους υπευθύνους και στους πιστούς» των τζαμιών που στοχοποιήθηκαν, καταγγέλλοντας «αφόρητες προκλήσεις» και υπενθυμίζοντας ότι «η επίθεση σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία».

