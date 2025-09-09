Γαλλία: Γουρουνοκεφαλές τοποθετήθηκαν μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι

Νέο κλίμα έντασης στο Παρίσι: το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) βρέθηκαν γουρουνοκεφαλές μπροστά σε αρκετά τζαμιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας και της περιφέρειάς της, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ.

Οι μακάβριες αυτές τοποθετήσεις εντοπίστηκαν σε διάφορους δημόσιους χώρους, μεταξύ άλλων στο Παρίσι, στη Σεν-Σεν-Ντενί και στο Ο-ντε-Σεν, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση που επικαλείται το AFP στη Γαλλία.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα. Ο Λοράν Νουνέζ διαβεβαίωσε ότι «καταβάλλονται όλα τα μέσα» για να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των «απεχθών πράξεων».

Ce matin tôt, des têtes de cochon ont été découvertes sur la voie publique devant l’entrée de plusieurs mosquées de l’agglomération. Une enquête a immédiatement été ouverte. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects. pic.twitter.com/h08ufL97pj — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) September 9, 2025

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό εξέφρασε «τη στήριξή του στους υπευθύνους και στους πιστούς» των τζαμιών που στοχοποιήθηκαν, καταγγέλλοντας «αφόρητες προκλήσεις» και υπενθυμίζοντας ότι «η επίθεση σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία».