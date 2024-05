Γαλλία: Κακοποιοί επιτέθηκαν σε αστυνομική κλούβα και σκότωσαν τρεις σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Φονική επίθεση κατά αστυνομικής κλούβας που μετέφερε κρατούμενο σημειώθηκε στη Γαλλία, με αποτέλεσμα τον φριχτό θάνατο σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν το πρωί της Τρίτης (14.05.24) σε επίθεση που δέχθηκε η αστυνομική κλούβα τους κατά τη μεταγωγή ενός κρατουμένου από τη Ρουέν στην Εβρέ, στη βορειοδυτική Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

«Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν από πυρά» στη διάρκεια επίθεσης που σημειώθηκε γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) «με όχημα που εμβόλισε» την αστυνομική κλούβα, που μετέφερε έναν κρατούμενο, την ώρα που περνούσε από σταθμό διοδίων, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή. Ο κρατούμενος δραπέτευσε.

BREAKING:



The gang wars in France are spiraling out of control



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA