Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν υπό ασφυκτική πίεση ανάμεσα σε πολιτική κρίση, χρέος – ρεκόρ και απειλές μπλόκων

Η Γαλλία βυθίζεται στην αναταραχή. Την επομένη της ανατροπής της κυβέρνησής του στην Εθνοσυνέλευση (364 ψήφοι κατά, 194 υπέρ), ο Φρανσουά Μπαϊρού υποβάλλει αυτή την Τρίτη (09.09.2025) την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο έναν πρόεδρο ήδη εξαντλημένο. Το Ελιζέ διαβεβαιώνει ότι νέος πρωθυπουργός θα οριστεί «έως το τέλος της εβδομάδας», πριν από την αναχώρηση του αρχηγού του κράτους για τη Νέα Υόρκη, όπου θα παρέμβει στα Ηνωμένα Έθνη.

Όμως το έργο μοιάζει αδύνατο για τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία: σε ένα κοινοβούλιο κατακερματισμένο ανάμεσα στη ριζοσπαστική αριστερά, τους σοσιαλιστές, τους Ρεπουμπλικάνους και τον Εθνικό Συναγερμό, δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία. Ο Τζορντάν Μπαρντελά έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα καταψηφίσει οποιονδήποτε πρωθυπουργό συνεχίσει την πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ζητά ανοιχτά την παραίτηση του Μακρόν. Οι σοσιαλιστές υπενθυμίζουν ότι αποτελούν την πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη και διεκδικούν το Ματινιόν.

Το δημόσιο χρέος στο επίκεντρο της θύελλας

Η πρόταση μομφής κατά του Μπαϊρού επικεντρώθηκε στον προϋπολογισμό του 2026, που προέβλεπε περικοπές 44 δισ. ευρώ για να μειωθεί το δημόσιο χρέος που έχει φτάσει στο 114% του ΑΕΠ. Η Γαλλία δανείζεται πλέον με επιτόκιο 3,47% σε δεκαετή βάση, όσο και η Ιταλία. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους οίκους αξιολόγησης, με τη Fitch να αναμένεται να εκδώσει αυτή την εβδομάδα την απόφασή της για πιθανή υποβάθμιση.

Ο δρόμος έτοιμος να «εκραγεί»

Η πολιτική κρίση ξεσπά παραμονές μιας μεγάλης δοκιμασίας. Το κίνημα «Bloquons tout» (Μπλοκάρουμε τα πάντα), που γεννήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στηρίζεται από συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά, καλεί σε παράλυση της χώρας από την Τετάρτη. Το υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί ήδη για σοβαρές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.

Με τη δημοτικότητά του να έχει πέσει στο 23%, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στριμωγμένος ανάμεσα σε έναν εξεγερμένο δρόμο, μια εχθρική Εθνοσυνέλευση και ανήσυχες αγορές. Η επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού ενδέχεται να καθορίσει την επιβίωση της πενταετίας του.