Γαλλία: Ο Μακρόν φέρνει νομοσχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία με το βλέμμα στη Μόσχα

Έμπνευση από τη Γερμανία φαίνεται πως πήρε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για μια νέα εθελοντική στρατιωτική θητεία, με τα περισσότερα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία να το υποστηρίζουν.

Το σχέδιο έχει ως στόχο αφενός οι ένοπλες δυνάμεις να διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό σε εφεδρεία που θα είναι σε ετοιμότητα και αφετέρου να ενισχυθούν ποσοτικά και ποιοτικά οι στρατιωτικές δυνάμεις σε περίπτωση της ρωσικής απειλής.

Η Γαλλία στοχεύει στη δημιουργία μιας εφεδρικής δύναμης 105.000 ανδρών έως το 2035, αναλογία ενός εφέδρου για κάθε δύο εν ενεργεία στρατιώτες. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αύξηση από τους σχεδόν 44.000 εφέδρους της χώρας το 2024.

Κορυφαίοι Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για τη μείωση του πληθυσμού και τον αναπόφευκτο αντίκτυπό της στις στρατολογήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico.

Γάλλοι στρατιώτες / Φωτογραφία U.S Army

Η Ευρώπη «στα όπλα»

Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να επαναφέρουν τη στρατιωτική θητεία με διάφορες μορφές, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να είναι έτοιμος να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ ήδη από το 2028.

«Η Γαλλία δεν είναι μόνη σε αυτόν τον προβληματισμό σχετικά με την κινητοποίηση του έθνους πέρα ​​από τις εμπλεκόμενες στρατιωτικές δυνάμεις, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό τώρα που υπάρχει μια σαφής ρωσική απειλή», δήλωσε η Ελέν Κονγουέι-Μουρέ, σοσιαλίστρια βουλευτής που συμμετέχει στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της γαλλικής Γερουσίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα κυβερνώντα κόμματα της Γερμανίας συμφώνησαν να εισαγάγουν μια νέα μορφή στρατιωτικής θητείας – υποχρεωτική εγγραφή και ιατρικό έλεγχο για τους 18χρονους άνδρες – αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς την υποχρεωτικότητα θα γίνει από ξεχωριστή κοινοβουλευτική απόφαση, η οποία θα ενεργοποιείται μόνο εάν η εθελοντική θητεία δεν καλύπτει τις ανάγκες του στρατού.

Γάλλοι στρατιώτες / Φωτογραφία U.S Army

Η Πολωνία, νωρίτερα φέτος, αποκάλυψε τον στόχο της να εκπαιδεύσει κάθε ενήλικο άνδρα για πόλεμο, αλλά επίσης δεν προχώρησε στην επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας.

Το γαλλικό εθελοντικό πρόγραμμα πιθανότατα θα περιλαμβάνει σοβαρή στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία τερματίστηκε από τον πρόεδρο Ζακ Σιράκ το 1997.

Ο Μακρόν θα επισκεφθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στο Βαρς, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση.

«Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και των δυνάμεων για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Φωτογραφία U.S Army

Τα κόμματα που θα υποστηρίξουν την πρόταση Μακρόν

Μια τέτοια αναθεώρηση θα απαιτούσε «νομοθετική μεταρρύθμιση», τόνισε ένας Γάλλος αξιωματούχος. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιάσει έναν ενημερωμένο νόμο περί στρατιωτικού σχεδιασμού έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες πολιτικές προτάσεις του Μακρόν, η ιδέα της δημιουργίας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας έχει συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη σε όλο το – κατά τα άλλα πολωμένο – πολιτικό φάσμα της Γαλλίας.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από τους συντηρητικούς και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Γερουσίας, Σεντρίκ Περέν από τους Les Républicains, και του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού, Τζόρνταν Μπαρντέλλα, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας «λάθος».

Ο Μπαρντέλλα είπε ότι η στρατιωτική θητεία θα πρέπει τελικά να γίνει ξανά υποχρεωτική, αλλά παραδέχτηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν πλέον αρκετά χρήματα για να εκπαιδεύσουν ολόκληρη τη γαλλική νεολαία.

«Αν είναι εθελοντική, δεν βλέπω γιατί να υπάρχει κάποια αντίθεση», είπε η Conway-Mouret από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας.

