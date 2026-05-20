Αριζόνα: Σκότωσε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε για εβδομάδες μέσα σε καταψύκτη

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα βρέθηκαν οι αρχές της Αριζόνα όταν μια μητέρα σκότωσε τον λίγο μηνών γιο της και το έβαλε σε καταψύκτη.

Η μητέρα από την Αριζόνα φέρεται να τηλεφώνησε στις αρχές και να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τον 17 μηνών γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η 31χρονη εντόπισαν το άψυχο σώμα του βρέφους μέσα στον καταψύκτη του δωματίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παιδί ήταν τυλιγμένο με κουβέρτα και πλαστικό, ενώ είχε τοποθετηθεί μέσα σε διαφανές δοχείο που είχε σφραγιστεί με ταινία.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η σορός του παιδιού παρέμενε στον καταψύκτη περίπου δύο εβδομάδες πριν αποκαλυφθεί το περιστατικό.

Στο ίδιο δωμάτιο βρέθηκαν και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της γυναίκας ηλικίας 9 και 7 ετών, χωρίς να φέρουν σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την κατάθεσή της, η 31χρονη που λέγεται Οκρα Μανακάγια υποστήριξε ότι στα τέλη Απριλίου, εκνευρισμένη από το συνεχές κλάμα του μικρού παιδιού, το πέταξε βίαια στην κούνια του. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια το παιδί παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα, όπως εμετούς, αδυναμία και ωχρότητα.

Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του και τον πυρετό που εμφάνισε την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν τον πήγε σε κάποιο γιατρό ή νοσοκομείο για βοήθεια ούτε ενημέρωσε συγγενείς, επειδή φοβήθηκε τις συνέπειες.

Οπως είπε στους αστυνομικούς βρήκε το παιδί αναίσθητο και χωρίς αντίδραση. Όταν διαπίστωσε ότι δεν επανερχόταν, αποφάσισε να αποκρύψει το σώμα του τοποθετώντας το στον καταψύκτη.

Μετά τη σύλληψή της, η 31χρονη φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε καταστρέψει τα πάντα, δηλώνοντας παράλληλα πως το παιδί της «δεν άξιζε να πεθάνει».