Την ίδια ώρα που η Γαλλία φλεγόταν από τη δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό στην πόλη Ναντέρ, ο Εμανουέλ Μακρόν χόρευε σε συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι, κάτι που έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο και πλήθος αντιδράσεων στη χώρα.

Η Γαλλία έχει πάρει φωτιά και ζει στον ρυθμό των άγριων επεισοδίων που προκάλεσε ο θάνατος 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού στη Ναντέρ, αλλά την ίδια στιγμή βίντεο δείχνει τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν να χορεύει μαζί με τη γυναίκα του στους ρυθμούς των τραγουδιών του Ελτον Τζον, σε συναυλία που έδωσε στο Παρίσι ο σπουδαίος Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον πρόεδρο της Γαλλίας να χορεύει στη συναυλία που έδωσε στην Accor Arena στο Παρίσι ο Έλτον Τζον την Τετάρτη (28.6.2023), τη δεύτερη δηλαδή βραδιά που η χώρα φλεγόταν από τα βίαια και μεγάλα επεισόδια με αφορμή το θάνατο του Ναέλ Μ.

Όπως είναι φυσικό το βίντεο προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και ο Εμανουέλ Μακρόν άκουσε τα εξ αμάξης στα σχόλια που έγιναν κάτω από το εν λόγω βίντεο.

