Η Γαλλία έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης μετά τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε νέα σύσκεψη για το θέμα σήμερα (30.6.2023), ενώ για τρίτη μέρα έγιναν μεγάλης έκτασης επεισόδια σε πολλές πόλεις από πολίτες που έχουν εξεγερθεί για την τραγική υπόθεση.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα προεδρεύσει νέας συνεδρίασης του διυπουργικού πυρήνα κρίσης σήμερα στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) στο Παρίσι για δεύτερη φορά μέσα σε ισάριθμες ημέρες, έπειτα από μια τρίτη νύχτα μεγάλων επεισοδίων στη Γαλλία μετά το θάνατο ενός εφήβου, ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού, ανακοινώθηκε από τη γαλλική προεδρία.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται από χθες Πέμπτη, στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, ενδέχεται να συντομεύσει την παρουσία του εκεί και να επιστρέψει πριν από την ολοκλήρωση της συνόδου, αν οι συνομιλίες με τους ομολόγους του δεν έχουν τελειώσει. Πρόκειται να δώσει συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη συγκαλέσει χθες το πρωί μια πρώτη συνεδρίαση του διυπουργικού πυρήνα κρίσης με τους υπουργούς και διευθυντές διοικήσεων στο υπουργείο Εσωτερικών, πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Είχε καταγγείλει «αδικαιολόγητες» βιαιότητες.

Στη συνέχεια, στη βελγική πρωτεύουσα, δεν πήρε δημόσια το λόγο.

Ζημιές σε δημόσια κτίρια, λεηλασίες και σποραδικές συμπλοκές σημειώθηκαν την περασμένη νύχτα σε πολυάριθμες πόλεις της περιφέρειας του Παρισιού και της επαρχίας, μετά την απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία από πρόθεση και την προσωρινή κράτηση του αστυνομικού, ο οποίος σκότωσε τον 17χρονο την Τρίτη στη Ναντέρ, κοντά στην πρωτεύουσα, στη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί.

Συνολικά 667 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, αφού ταραχές ξέσπασαν για τρίτη διαδοχική νύκτα σε όλη τη χώρα μετά το θάνατο εφήβου από πυρά αστυνομικού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Αυτή τη νύκτα οι αστυνομικοί, οι χωροφύλακες και οι πυροσβέστες μας αντιμετώπισαν και πάλι με θάρρος μια σπάνια βία. Σύμφωνα με τις οδηγίες μου για αυστηρότητα, προχώρησαν σε 667 συλλήψεις», έγραψε ο υπουργός στο Twitter έπειτα από μια νέα νύκτα βιαιοτήτων που σηματοδοτήθηκε από λεηλασίες και καταστροφές δημόσιων αγαθών.

Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, κάτι που προκάλεσε τη λαϊκή οργή και προκάλεσε κύμα μεγάλων επεισοδίων.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Ο θάνατος του εφήβου είχε ήδη πυροδοτήσει ταραχές για δύο νύχτες, κυρίως στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, και το σενάριο επαναλήφθηκε τη νύχτα, παρά την πορεία που έγινε χθες Πέμπτη και οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε τα πνεύματα.

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

Στο Πο (νοτιοδυτικά) κυρίως, εκσφενδονίστηκε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος.

Στο ίδιο το Παρίσι, στις περίφημες Αλ [σ.σ. Halles, η ιστορική κεντρική αγορά τροφίμων της μεγαλούπολης], καθώς και στην οδό Ριβολί, που οδηγεί στο μουσείο του Λούβρου, ορισμένα καταστήματα «βανδαλίστηκαν», «λεηλατήθηκαν» και «πυρπολήθηκαν», διευκρίνισε ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας.

Algerian muslims riots in Paris after police shot an Algerian youngster.



Protests and riots have erupted in more than a dozen cities across France.



France is a literal war-zone right now. pic.twitter.com/XGvcaqXeX0