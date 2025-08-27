Γαλλία: Ποιος κρύβεται πίσω από το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» της 10ης Σεπτεμβρίου που «απειλεί» Μακρόν και Μπαϊρού

«Να μπλοκάρουμε τα πάντα!». Αυτό είναι το σλόγκαν που έχει κατακλύσει τα γαλλικά social media, καλώντας σε μαζική κινητοποίηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Σπίθα για την πρωτοβουλία αποτέλεσε το εκτεταμένο πακέτο περικοπών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έθεσε αιφνιδίως την κυβέρνησή του σε ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Η «καταγωγή» του κινήματος αλά Κίτρινα Γιλέκα που φέρνει σε δύσκολη θέση του Μπαϊρού αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν είναι ασαφής και χάνεται στα σκοτεινά βάθη του Διαδικτύου. Παρόλο που το κίνημα δεν έχει δηλωμένη κομματική προτίμηση, εντούτοις πολλοί ηγέτες έχουν σπεύσει να το πάρουν με το μέρος τους.

Ρεπορτάζ της Le Monde σχολιάζει πως ο ηγέτης της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), Ζαν Λικ Μελανσόν, έχει προσπαθήσει να «καπελώσει» το κίνημα καλώντας για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου και σε μία «αποφασιστική επίθεση για την ανατροπή της κυβέρνησης», ενώ ο Μανουέλ Μπομπάρ, εθνικός συντονιστής του LFI, κάλεσε επίσημα τους ακτιβιστές του κόμματός του να «θέσουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία αυτού του κινήματος».

Η «καταγωγή» του «Bloquons tout»

Γεννημένο μέσα σε έναν κλειστό λογαριασμό στο Telegram τον περασμένο Μάιο, το κάλεσμα για να «μπλοκαριστεί» η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου πήρε διαστάσεις μετά την ανακοίνωση του σχεδίου λιτότητας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού. Πλέον το «Bloquons tout» εξελίσσεται πλέον σε ένα πλέγμα ετερόκλητων ομάδων – από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά – χωρίς ξεκάθαρη δομή ή αναγνωρίσιμη ηγεσία.

Το σύνθημα υιοθέτησε και προώθησε μια μικρή συλλογικότητα του Βορρά με την ονομασία «Οι Απαραίτητοι» («Les Essentiels»), υπό τον Ζυλιέν Μαρισιά. Η ομάδα, με έντονα κυριαρχικές θέσεις – αποχώρηση από την Ε.Ε., στήριξη μικρών ανεξάρτητων επαγγελματιών, προσήλωση στις χριστιανικές ρίζες – δημοσίευσε τα πρώτα συνθήματα και οπτικά υλικά.

Τότε, ωστόσο, η απήχηση υπήρξε περιορισμένη.

Η κατάσταση άλλαξε ριζικά στα μέσα Ιουλίου, όταν ο Μπαϊρού ανακοίνωσε τις νέες δημοσιονομικές περικοπές. Η κατάργηση δύο αργιών, οι περικοπές σε δημόσιες υπηρεσίες, το πάγωμα του αφορολόγητου για τους συνταξιούχους και οι νέες επιβαρύνσεις στην υγεία προκάλεσαν οργή στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε λίγες μέρες, τα καλέσματα για δράση πολλαπλασιάστηκαν.

Το βίντεο που έγινε viral

Στις 24 Ιουλίου, οι «Les Essentiels» ανάρτησαν στο TikTok ένα βίντεο που έγινε το σήμα-κατατεθέν του κινήματος: «Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Γαλλία κλείνει. Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι αγορές. Μόνο η σιωπή ενός λαού που ξαναπαίρνει την εξουσία του».

Το μήνυμα, εμπνευσμένο από τη ρητορική των lockdown της πανδημίας, αναπαράχθηκε γρήγορα σε X (πρώην Twitter), Facebook και Telegram, με το hashtag #bloquonstout να γίνεται σημείο αναφοράς.

Από την άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά

Η δυναμική σύντομα ξέφυγε από τα χέρια των εμπνευστών. Εμφανίστηκαν ανταγωνιστικά κανάλια, μερικά μάλιστα παραβιάστηκαν, και το σύνθημα εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα. Στο Telegram, το κανάλι «Indignons-nous» αναδείχθηκε σε βασικό κόμβο οργάνωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συνδρομητές.

Μεταξύ τέλη Ιουλίου και μέσα Αυγούστου, το κάλεσμα υιοθετήθηκε από ένα ευρύ φάσμα: ακροδεξιούς και ακροαριστερούς, συλλογικότητες της εποχής του Covid, αλλά και τα γνώριμα «Κίτρινα Γιλέκα».

Τα αιτήματα ποικίλουν – από γενική απεργία και οικονομικό μποϊκοτάζ μέχρι αποκλεισμούς δρόμων, καταλήψεις σε αποθήκες, δημιουργία απεργιακών ταμείων και προώθηση του RIC (δημοψήφισμα λαϊκής πρωτοβουλίας).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά την κινητοποίηση, κάνοντας λόγο για μια σύνθεση «ετερόκλητη και αποδιοργανωμένη», αναφέρει ο γαλλικός Τύπος. Όπως σημειώνουν, στο κίνημα συμμετέχουν «μια πτέρυγα μάλλον ακροδεξιά, άλλες πιο ακροαριστερές, πρώην Κίτρινα Γιλέκα, αλλά και πολίτες χωρίς καμία συγκεκριμένη ιδεολογία».

Η γέννηση του «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εύθραυστη πολιτική συγκυρία στη Γαλλία.

Με τον Μπαϊρού να ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό και τον Μακρόν να αγωνιά για την πολιτική σταθερότητα αλλά και το πολιτικό του μέλλον, η Γαλλία φαίνεται να μπαίνει ξανά στο μάτι μιας θύελλας που μπορεί να παραλύσει θεσμούς, οικονομία και κοινωνία.