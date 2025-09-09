Γαλλία: Ποιος θα διαδεχθεί τον Φρανσουά Μπαϊρού – Τα ονόματα που «παίζουν» στο Ελιζέ

Μετά την αποτυχία της ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025), ο ίδιος αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του το μεσημέρι της Τρίτης στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη στο Παρίσι κυκλοφορούν έντονα σενάρια για το ποιος θα είναι ο διάδοχός του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «έλαβε υπόψη» το αποτέλεσμα και απέκλεισε άμεση διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Σύμφωνα με το AFP, το όνομα του νέου πρωθυπουργού αντί του Φρανσουά Μπαϊρού, μπορεί να ανακοινωθεί πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στην ημέρα. Θα είναι ο έκτος επικεφαλής της κυβέρνησης που αποχωρεί υπό τις δύο προεδρικές θητείες του Μακρόν, μετά τους Εντουάρ Φιλίπ, Ζαν Καστέξ, Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ – μια «βεντάλια» που δείχνει τις χρόνιες δυσκολίες του προέδρου να διατηρήσει σταθερές ισορροπίες σε μια κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σενάρια διαδοχής

Στο Παρίσι η φημολογία οργιάζει. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκονύ, στενοί συνεργάτες του Μακρόν με πείρα, θεωρούνται φαβορί. Στη λίστα βρίσκονται επίσης η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ.

Παράλληλα, εξετάζονται και επιλογές εκτός κυβέρνησης για να διευρυνθεί η πολιτική βάση: ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, επικεφαλής του προοδευτικού κινήματος Place Publique (PP), ή ο πρώην πρωθυπουργός σοσιαλιστής Μπερνάρ Καζνέβ.

Μια αδύνατη εξίσωση

Πέρα από τα ονόματα, το κεντρικό ερώτημα παραμένει: ποιος μπορεί να κυβερνήσει χωρίς να ανατραπεί; Σε μια Εθνοσυνέλευση κατακερματισμένη ανάμεσα στη ριζοσπαστική αριστερά, τους σοσιαλιστές, τη δεξιά και την ακροδεξιά, κανένα μπλοκ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση ελπίζει να εκμεταλλευθεί τη φθορά του Μακρόν για να πιέσει προς νέες εκλογές, ενώ το Ελιζέ αναζητά ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να επαναφέρει έστω μια στοιχειώδη σταθερότητα και να προωθήσει τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.