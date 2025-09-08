Κόσμος

Γαλλία – Ποιος θα διαδεχθεί τον Μπαϊρού: Το φαβορί Λεκορνού, ο τεχνοκράτης Λομπάρ και ο φιλόδοξος Νταρμανέν

Ο Μακρόν αναζητά τον επόμενο πρωθυπουργό, τον πέμπτο μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού / REUTERS / Gonzalo Fuentes

Οι ώρες του Φρανσουά Μπαϊρού ως πρωθυπουργού της Γαλλίας είναι μετρημένες με την αναμενόμενη καταψήφιση της κυβέρνησής του απόψε (08.09.2025) στην Εθνοσυνέλευση και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να βρει – ή καλύτερα να έχει βρει – τον αντικαταστάτη του.

Με την μη παροχή ψήφου εμπιστοσύνης να θεωρείται σχεδόν βέβαιη από τα γαλλικά μέσα και τους πολιτικούς αναλυτές, ο Μακρόν φέρεται να έχει κινηθεί γρήγορα για την αντικατάσταση του Φρανσουά Μπαϊρού και να έχει στο μυαλό του τρία πρόσωπα. Ένας από αυτός πιθανόν να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να διεκδικούν την πρωθυπουργία βρίσκονται ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν. Επίσης έχει ακουστεί και η υπουργός Εργασίας Κατρίν Βοτρίν.

Πολλοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, επικεφαλής των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων (Les Républicains), πιέζουν τον πρόεδρο να επιλέξει άμεσα. Η επιθυμία είναι η νέα κυβέρνηση να αναλάβει πριν την 18η Σεπτεμβρίου, καθώς είναι η μέρα κατά την οποία πολλά από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας σχεδιάζουν να κατέβουν σε απεργία.

Σημειώνεται ότι έχουν παράλληλα προαναγγελθεί κινητοποιήσεις και για τις 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η πλευρά Μακρόν εκτιμά ότι η συμμετοχή στις 10 του μήνα δεν θα είναι μεγάλη, αφού τα σχετικά καλέσματα έχουν γίνει από την πλευρά της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ενώ δείχνει να «φοβάται» περισσότερο τις απεργίες της 18ης.

Ο Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίσιμες αποφάσεις για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας, καθώς εξετάζει αν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό ή αν θα διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ένας διαφορετικός πρωθυπουργός θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο γύρο πολιτικών διαπραγματεύσεων, ενώ νέες εκλογές, μόλις έναν χρόνο μετά τις τελευταίες, ενδέχεται να εμβαθύνουν την αστάθεια και να διχάσουν το εκλογικό σώμα.

Μια άλλη επιλογή για τον πρόεδρο θα ήταν να εισακούσει τις εκκλήσεις πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λε Πεν, να παραιτηθεί. Ο Μακρόν απέρριψε αυτή την πιθανότητα, διαβεβαιώνοντας ότι θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ο έμπιστος του Μακρόν

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού είναι φαβορί για επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Με την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού να είναι πλέον σχεδόν σίγουρη, ο διακριτικός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί – προηγούμενο φαβορί για τη θέση στο Ματινιόν – επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για το τιμόνι της γαλλικής κυβέρνησης.

Σεμπαστιάν Λεκορνού
Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού / AP Photo / Jose Luis Magana

Το πρώην μέλος των Ρεπουμπλικάνων και υποστηρικτής του Μακρόν, λέγεται ότι ήταν ιδιαίτερα δραστήριος το σαββατοκύριακο, προσπαθώντας να συγκεντρώσει υποστήριξη μέσω τηλεφωνικών επαφών με δημάρχους και τοπικούς αξιωματούχους της Αριστεράς, στους οποίους «έκανε γνωστό ότι ήταν έτοιμος να ανοίξει πόρτες προς την Αριστερά», σύμφωνα με πηγή του Politico που ζήτησε ανωνυμία.

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, επιβιώνοντας πολλών ανασχηματισμών και μιας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης.

Οι κύκλοι εξουσίας στη Γαλλία τον θεωρούν ευφυή πολιτικό χειριστή, με χαμηλό προφίλ δημοσίως και σοβαρό εξωτερικό προφίλ.

Ερίκ Λομπάρ

Δεν είναι απίθανό ο Μακρόν να επιλέξει για πρωθυπουργό έναν τεχνοκράτη στα πρότυπα του υπουργού Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ, έμπειρου επαγγελματία στον τομέα των επενδύσεων με δεσμούς με την Αριστερά.

Ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ, θεωρείται η «ήρεμη δύναμη» πίσω από τον Μακρόν, με μεθοδολογία βασισμένη στον διάλογο και την ακρόαση. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη BNP Paribas, ενώ έχει συνεργαστεί με κυβερνήσεις σε περιόδους κρίσης και το όνομά του ακούγεται για να διαδεχθεί τον Μπαϊρού στην πρωθυπουργία.

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ
Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ / REUTERS / Gonzalo Fuentes


Ήπιων τόνων, ο 67χρονος Λομπάρ έχει μία προσέγγιση πολυδιάστατη, από την εσωτερική διαπραγμάτευση με κόμματα, έως την αναζήτηση ευελιξίας από την Ε.Ε. για τους δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά και την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων με την κυβέρνηση Τραμπ στο παρελθόν.

Ερωτηθείς για τα σχόλια άλλων πολιτικών ότι μια κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα μπορούσε να οδηγήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναγκαστεί να παρέμβει στα οικονομικά της Γαλλίας, ο Λομπάρ είχε απαντήσει: «Αυτός είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε, και ένας κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Ζεράλ Νταρμανέν

Ακόμα ένα όνομα που ακούγεται είναι αυτό του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Αν και φιλόδοξος, ο 43χρονος υπουργός εμφανίζεται διστακτικός να αναλάβει τη δύσκολη αποστολή του πρωθυπουργού σε περίοδο πολιτικού αδιεξόδου.

Ο Γάλλος υπουργος Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.
Ο Γάλλος υπουργος Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν / REUTERS / Gonzalo Fuentes


Ο Νταρμανέν, μαθητής του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, έχει μακρά πορεία στο συντηρητικό κόμμα και φέρεται να στοχεύει στο μέλλον στην προεδρία της Γαλλίας.

Γνωστός για τις σκληρές θέσεις του σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, παραμένει σημαντικός παίκτης στη «φιλελεύθερη κεντρώα» πλατφόρμα του Μακρόν.

Η τελική απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν για τον διάδοχο του Μπαϊρού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία, καθώς οι πανεθνικές απεργίες πλησιάζουν και η χώρα παραμένει σε κρίσιμη καμπή για την κοινωνική και οικονομική της σταθερότητα.

