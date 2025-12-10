Γαλλία: Πολιτική νίκη για τον Λεκορνί – Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2026

Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε τελικά, το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025), τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2026 που παρουσίασε η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, με 247 ψήφους υπέρ, 234 κατά και 93 αποχές.

Πρόκειται για μια αμφίρροπη αλλά καθοριστική ψηφοφορία, καθώς ήταν το πιο συγκρουσιακό τμήμα του συνολικού σχεδίου προϋπολογισμού της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί και εκείνο που απειλούσε να προκαλέσει νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Πολιτική νίκη για τον Λεκορνί

Για τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, η έγκριση του κειμένου αποτελεί σημαντική ανάσα. Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχε επιλέξει τη στρατηγική των πολιτικών συμβιβασμών αντί της επιβολής μέσω προεδρικού διατάγματος. Η τακτική αυτή φαίνεται να αποδίδει: ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κανονικά από το Κοινοβούλιο, ενισχύοντας την εικόνα του ως επικεφαλής που μπορεί να διαπραγματεύεται και να εξασφαλίζει πρόσκαιρες πλειοψηφίες.

Σύμφωνα με Γάλλους πολιτικούς αναλυτές, η εξέλιξη αυτή σταθεροποιεί την κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες και δείχνει ότι ο Λεκορνί μπορεί ακόμη να εξασφαλίζει συμμαχίες, ακόμη και σε θέματα υψηλής πολιτικής τριβής.

Πολιτικές ρωγμές που παραμένουν

Το προεδρικό μπλοκ και οι σοσιαλιστές στήριξαν σε μεγάλο βαθμό το νομοσχέδιο. Αντίθετα, ο Εθνικός Συναγερμός και η Ανυπότακτη Γαλλία το καταψήφισαν, κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή» ή «άδικο» προϋπολογισμό.

Οι περισσότεροι βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων, οι οικολόγοι αλλά και αρκετοί βουλευτές που μέχρι τώρα στήριζαν την κυβέρνηση προτίμησαν την αποχή, δείχνοντας ένα πιο επιφυλακτικό στίγμα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Λεκορνί δήλωσε ότι μια «πλειοψηφία ευθύνης» απέδειξε πως «ο συμβιβασμός δεν είναι σύνθημα, αλλά εργαλείο υπηρεσίας του δημόσιου συμφέροντος».

Ωστόσο, αρκετοί από τους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ εξέφρασαν επιφυλάξεις, παραδεχόμενοι ότι πολλές διατάξεις δεν τους ικανοποιούν, υπογραμμίζοντας όμως ότι «ένας τέλειος προϋπολογισμός δεν υπάρχει» και ότι «ένας κακός προϋπολογισμός είναι καλύτερος από την απουσία προϋπολογισμού».