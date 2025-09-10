Συμβαίνει τώρα:
Γαλλία: Πρώην μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην Αντίμπ και τραυμάτισε μια 16χρονη και μία καθηγήτρια

Τα κίνητρά του 18χρονου παραμένουν άγνωστα και οι έρευνες συνεχίζονται
Το σχολείο στην Γαλλία
Το σχολείο στην Γαλλία / φωτό X

Ένα περιστατικό σαν αυτά που βλέπουμε συνήθως στις ΗΠΑ εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην Αντίμπ της Γαλλίας, όπου σήμερα το πρωί, Τετάρτη (10/9/2025), ένας 18χρονος μπήκε στο κτήριο και επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας μια μαθήτρια και μια καθηγήτρια.

Η αστυνομία της Γαλλίας κινητοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη που τραυμάτισε τους δύο ανθρώπους με το μαχαίρι. Το πρώτο θύμα ήταν μια 52χρονη καθηγήτρια η οποία υπέστη σοβαρά τραύματα αλλά δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το δεύτερο, μια 16χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ενημέρωσε ότι «Ο επιτιθέμενος συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο 18χρονος πρώην μαθητής ήταν ντυμένος με στρατιωτική στολή και συνελήφθη αφού οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον βγάλουν από το γραφείο του διευθυντή το οποίο είχε κάνει «καταφύγιο» του.

Ο δράστης φαίνεται να είναι γνωστός στην αστυνομία για τις ριζοσπαστικές του απόψεις.

