Γαλλία: Προς κατάρρευση η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού – Η κίνηση απελπισίας για να αποφύγει την κρίση τύπου Ελλάδας

Σε τεντωμένο σκοινί κινείται η κυβέρνηση της Γαλλίας μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα σχετικά με την συμπίεση του προϋπολογισμού ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού προκάλεσε αντιδράσεις τη Δευτέρα σε όλη την Γαλλία, όταν δήλωσε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, για να του δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης. Αν και πίστευε πως από αυτή τη διαδικασία μπορεί να βγει «νικητής», όλο και περισσότερα κόμματα δηλώνουν πως θα τον εγκαταλείψουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν είσαι έτοιμος να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», είπε ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, επειδή διακυβεύεται η ελευθερία μας».

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Politico, στοιχηματίζει ότι οι νομοθέτες μπορούν τουλάχιστον να συμφωνήσουν ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση.

Οι ηγέτες τόσο του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση της Λε Πεν και οι Οικολόγοι έχουν ήδη ορκιστεί να υποστηρίξουν την ανατροπή της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να επιβιώσει, ο Φρανσουά Μπαϊρού χρειάζεται οι Σοσιαλιστές να ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησής του και όχι απλώς να απέχουν — μια προοπτική που απέκλεισε ο ηγέτης του κόμματος, Ολιβιέ Φωρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde.

Το κεντροαριστερό κόμμα εξακολουθεί να στέκεται «εμπόδιο» του Γάλλου πρωθυπουργού μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στις αρχές του χρόνου.

Ο Μπαϊρού προκηρύσσοντας μια τέτοια ψηφοφορία πριν από την επίσημη επιστροφή της γαλλικής νομοθετικής εξουσίας στις εργασίες της και μόλις 2 ημέρες πριν τις τεράστιες κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά επιλέγει να επιταχύνει την πορεία του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατάρρευσης της κυβέρνησης κατά μέτωπο.

Η 10η Σεπτεμβρίου είναι κίνημα όπως αυτό των «Κίτρινων Γιλέκων» το οποίο συσπειρώθηκε μέσα από τα social media και ξεκίνησε πριν από 1 μήνα ώστε να πιέσουν την γαλλική κυβέρνηση να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή όπου μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σου επιτρέψει να ξεφύγεις από ένα πιο σοβαρό ρίσκο. Είναι θέμα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και κάθε οικογένειας» είπε ο Μπαϊρού.

Υπουργική σύμβουλος έδωσε μια διαφορετική εκδοχή του θέματος. Ακούστηκε να λέει μετά τη συνέντευξη Τύπου: «Καλύτερα να αυτοκτονήσεις παρά να υποφέρεις από αγωνία».

Ο Φρανσουά Μπαϊρού τον περασμένο μήνα αποκάλυψε σχέδια δαπανών για το επόμενο έτος, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2026 στο 4,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και την αποτροπή κατάρρευσης τύπου Ελλάδας.

Ένας κυβερνητικός σύμβουλος, ο οποίος θέλησε να μην κατονομαστεί, έθεσε το ενδεχόμενο η Γαλλία να τεθεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Τρόικας, που επέβαλαν μέτρα λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης, εάν δεν αλλάξει τίποτα.

Τα σχέδια του Μπαϊρού, τα οποία κόβουν 2 δημόσιες αργίες, προκάλεσαν οργή μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία ορκίστηκαν να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό αν προχωρούσε χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Ο Μπαϊρού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενέκρινε τα σχέδιά του αφού ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι υπουργοί ενημερώθηκαν μόνο λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση.