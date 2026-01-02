Γαλλία: Πυρπόλησαν πάνω από 1.000 οχήματα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς – 505 προσαγωγές

Περισσότερα από χίλια αυτοκίνητα καταστράφηκαν από εμπρησμούς και πάνω από 500 άτομα οδηγήθηκαν στις αρχές στη Γαλλία τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Παρότι σημειώθηκαν επεισόδια, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για αστικές ταραχές μικρότερης έντασης σε σχέση με άλλες χρονιές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 505 άνθρωποι προσήχθησαν, ενώ σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές κατέληξαν σε συλλήψεις και προφυλάκιση. Το υπουργείο χαρακτήρισε τη φετινή νύχτα πιο ήρεμη συγκριτικά με την Πρωτοχρονιά του 2025.

Την περασμένη χρονιά ωστόσο σε όλη τη Γαλλία είχαν αναφερθεί 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, έφθασε τα 1.173 έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2025, κατά την ίδια πηγή.

What’s happening on the streets of France?



New Year’s celebrations, plus Algeria’s 3–1 Africa Cup of Nations victory, and the result is chaos.



Riots.

Cars set on fire.

Widespread violence.



505 people arrested.

1,173 vehicles destroyed.

Multiple injuries reported.



BREAKING:



France announces that 1173 cars were set on fire on New Year’s Eve.



The figure was 984 last year. pic.twitter.com/2cy57GyxmU — Visegrád 24 (@visegrad24) January 2, 2026

Διαπιστώθηκε από τις τοπικές αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Κάπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 ως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι – 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.