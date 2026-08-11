Γαλλία: Σχεδόν το 70% της χώρας χωρίς ελεύθερη χρήση νερού – 67 νομοί σε κατάσταση κρίσης

Η Γαλλία στερεύει και οι αρχές αυστηροποιούν τα μέτρα για τη χρήση του νερού, καθώς οι διαδοχικοί καύσωνες των τελευταίων μηνών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα αποθέματα.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, στις 9 Αυγούστου σχεδόν το 70% της επικράτειας βρισκόταν υπό περιορισμούς στη χρήση νερού.

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Συνολικά 67 από τους 101 νομούς της χώρας είχαν περάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση «κρίσης», το νερό διατίθεται κατά προτεραιότητα για την ύδρευση, την υγειονομική περίθαλψη, την πολιτική προστασία και την αποχέτευση.

Για τις υπόλοιπες χρήσεις έχουν επιβληθεί περιορισμοί.

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Το πότισμα κήπων και χώρων πρασίνου, το γέμισμα πισινών, το πλύσιμο αυτοκινήτων και η άρδευση καλλιεργειών είναι μεταξύ των δραστηριοτήτων που επηρεάζονται.

Στο κόκκινο και τα υπόγεια νερά

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική κάτω από την επιφάνεια.

Τα δύο τρίτα των υπόγειων υδροφορέων που τροφοδοτούν μεγάλο μέρος της γαλλικής ύδρευσης βρίσκονται πλέον κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με το Γαλλικό Γραφείο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (BRGM).

Η πτώση των αποθεμάτων είναι συνηθισμένη τους θερινούς μήνες, όμως φέτος είναι ιδιαίτερα έντονη.

Το BRGM αποδίδει την εξέλιξη στο μεγάλο έλλειμμα βροχοπτώσεων τον Ιούλιο, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση νερού, κυρίως από τη γεωργία και τον τουρισμό.

Ρεκόρ ζέστης, ελάχιστη βροχή

Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία και ταυτόχρονα ένας από τους ξηρότερους.

Σύμφωνα με τη Météo-France, το έλλειμμα βροχοπτώσεων σε εθνικό επίπεδο έφτασε σχεδόν το 70%, καθιστώντας τον Ιούλιο τον τρίτο πιο ξηρό που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Η παρατεταμένη ζέστη έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην καθημερινότητα. Σε αρκετές περιοχές τα αποθέματα πόσιμου νερού έχουν πιεστεί τόσο, ώστε η υδροδότηση γίνεται με υδροφόρες ή εμφιαλωμένο νερό.

Στις 27 Ιουλίου, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Monique Barbut είχε δηλώσει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι αντιμετώπιζαν διακοπές στην παροχή πόσιμου νερού.

Νέο κύμα ζέστης

Η πίεση στα αποθέματα αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών κινείται προς τη Γαλλία.

Η Météo-France προβλέπει θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοανατολικά, με τη ζέστη να επεκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέσα στην εβδομάδα.

Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί κυβερνητική σύσκεψη για την ξηρασία, με τις αρχές να εξετάζουν την κατάσταση των υδάτινων αποθεμάτων και τα μέτρα που απαιτούνται.

Η γαλλική κρίση δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν εξαιρετικά θερμό και ξηρό καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μεγάλα ελλείμματα βροχής να αυξάνουν την πίεση σε ποτάμια, ταμιευτήρες και υπόγεια νερά.