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Συρία: Καταδίκη σε θάνατο του Μπασάρ αλ-Άσαντ και του διαβόητου στρατιωτικού Ατεφ Νατζίμπ

Για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011
Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ
Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ / REUTERS
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Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σήμερα Τρίτη (11.08.2026) από δικαστήριο στη Συρία.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011.

Εκτός του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, που διέφυγε μαζί με την οικογένειά του στην Μόσχα κατά την κατάληψη της Δαμασκού από τις δυνάμεις συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων, το δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε θάνατο τον Ατεφ Νατζίμπ, τον διαβόητο αρχηγό των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

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