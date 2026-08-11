Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Σαν την ταινία «Ο Εξορκιστής» – Νέες μαρτυρίες τρόμου

Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται στην Κολομβία, 24 ώρες από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων σκάβουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 10 Αυγούστου.

Εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πόλεις Περέιρα και Κάλι στην Κολομβία δείχνουν διασώστες και εθελοντές να χρησιμοποιούν φακούς για να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

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Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε σε 224, ανακοίνωσαν την Τρίτη (11.08.2026) οι τοπικές αρχές, σε νεότερο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των θυμάτων.

Ο Βικτόρ Τσαμαπούρο, ηγέτης του καταυλισμού ιθαγενών Wounaan «Buenavista» στο διαμέρισμα Τσοκό, δήλωσε στο CNNi ότι ο σεισμός «έγινε αισθητός με μεγάλη σφοδρότητα».

«Όλα τα σπίτια μας έχουν καταρρεύσει. Πού θα κοιμηθούμε τώρα; Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, κοιμόμαστε έξω», είπε.

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Η πρόσβαση στον καταυλισμό «Buenavista» είναι δυνατή μόνο με σκάφος, μέσω μιας διαδρομής πέντε ωρών από το λιμάνι Buenaventura, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας.