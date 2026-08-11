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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Σαν την ταινία «Ο Εξορκιστής» – Νέες μαρτυρίες τρόμου

Σε 224 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Κολομβία, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αρχές
Μέλη σωστικών συνεργείων στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην Περέιρα της Κολομβίας
Μέλη σωστικών συνεργείων στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην Περέιρα της Κολομβίας / REUTERS / Φωτογραφία Luisa Gonzalez
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Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται στην Κολομβία, 24 ώρες από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων σκάβουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου στις 10 Αυγούστου.

Εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πόλεις Περέιρα και Κάλι στην Κολομβία δείχνουν διασώστες και εθελοντές να χρησιμοποιούν φακούς για να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε σε 224, ανακοίνωσαν την Τρίτη (11.08.2026) οι τοπικές αρχές, σε νεότερο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των θυμάτων.

Ο Βικτόρ Τσαμαπούρο, ηγέτης του καταυλισμού ιθαγενών Wounaan «Buenavista» στο διαμέρισμα Τσοκό, δήλωσε στο CNNi ότι ο σεισμός «έγινε αισθητός με μεγάλη σφοδρότητα».

«Όλα τα σπίτια μας έχουν καταρρεύσει. Πού θα κοιμηθούμε τώρα; Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, κοιμόμαστε έξω», είπε.

Η πρόσβαση στον καταυλισμό «Buenavista» είναι δυνατή μόνο με σκάφος, μέσω μιας διαδρομής πέντε ωρών από το λιμάνι Buenaventura, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας.

Ζημιές σε αυτοκίνητα στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην πόλη Περέιρα μετά τον σεισμό στην Κολομβία
Ζημιές σε αυτοκίνητα στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην πόλη Περέιρα / REUTERS / Luisa Gonzalez

Άτομα που επέζησαν από τον σεισμό της Δευτέρας, περιέγραψαν την «τρομακτική» εμπειρία τους σε συνεντεύξεις στο CNNi.

Ο Γκάμπριελ Μόνακο, ο οποίος διαμένει στον 25ο όροφο ενός κτιρίου στο Μεντεγίν, δήλωσε ότι βρισκόταν στο κρεβάτι και χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο όταν άρχισαν όλα να τραντάζονται.

«Ο τρόπος που κουνιόταν το κρεβάτι θύμιζε σκηνή από την ταινία ”Ο Εξορκιστής”», είπε, αναφερόμενος στη διάσημη ταινία τρόμου του 1973.

«Ξύπνησα τη γυναίκα μου και τρέξαμε στο μπάνιο», πρόσθεσε ο Mónaco. «Κράτησε μόνο δυόμισι λεπτά περίπου, αλλά φάνηκε σαν να πέρασε μια εβδομάδα… Η γυναίκα μου προσευχόταν».

Το κτίριο όπου διαμένει κατασκευάστηκε πριν από περίπου μία δεκαετία και διαθέτει αντισεισμικά συστήματα, εξήγησε ο Μόνακο, προσθέτοντας: «Βλέπω ότι πολλά παλαιότερα κτήρια, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν τέτοιου είδους συστήματα, έχουν καταρρεύσει».

Προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην Περέιρα από τα 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία
Προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο σημείο ενός κατεστραμμένου κτιρίου στην Περέιρα / REUTERS / Φωτογραφία Luisa Gonzalez

Η Μάρθα Σεπουλβέντα, κάτοικος συνοικίας της πρωτεύουσας Μπογκοτά δήλωσε: «Όλα κουνιούνταν. Παραλίγο να μην μπορώ να ανοίξω την πόρτα του διαμερίσματός μου».

«Η μητέρα μου χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά δόξα τω Θεώ μένουμε στον πρώτο όροφο και καταφέραμε να τη βγάλουμε έξω», πρόσθεσε.

Ο Κάρλος Ρεστρέπο, κάτοικος της ίδιας περιοχής ανέφερε: «Είχαμε την αίσθηση ότι όλα θα κατέρρεαν πάνω μας· ήταν τρομακτικό. Ευτυχώς, εδώ στην Μπογκοτά, το μόνο που ζήσαμε ήταν ένας μεγάλος τρόμος».

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