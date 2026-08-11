Τουρκία: Γιαγιά πέθανε αγκαλιά με τον 4χρονο εγγονό της στο σπίτι τους που είχε πιάσει φωτιά – Έσωσε πρώτα το άλλο εγγονάκι της

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Τουρκία, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11.08.2026 σε μονοκατοικία στην περιοχή Τσιγλί της Σμύρνης. Η 56χρονη Ρεζάν Κορκμάζ και ο μόλις 4 ετών εγγονός της, Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι, με τη γυναίκα να βρίσκει τραγικό θάνατο στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί.

Η ιστορία πίσω από τη φωτιά που συγκλονίζει την Τουρκία είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς η 56χρονη είχε καταφέρει λίγα λεπτά νωρίτερα να σώσει τον άλλο εγγονό της, τον 2χρονο Μερτ. Τον πήρε στην αγκαλιά της και τον έβγαλε από το φλεγόμενο σπίτι, όμως αμέσως μετά επέστρεψε για να σώσει τον 4χρονο Γιγίτ, που είχε παραμείνει μέσα.

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Η γιαγιά δεν κατάφερε να βγει ξανά από το σπίτι. Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο εσωτερικό μετά την κατάσβεση, εντόπισαν νεκρούς την ίδια και τον 4χρονο.

İzmir’in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangında, torununu kurtarmak için yeniden eve giren Rezan Korkmaz (56) ile torunu hayatını kaybetti.



Korkmaz'ın cansız bedeni, torununun üzerine kapanmış halde bulundu. pic.twitter.com/Vqswv7Dhsu — Takvim (@takvim) August 11, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός της 56χρονης βρέθηκε πάνω από το σώμα του παιδιού, καθώς φαίνεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να το προστατεύσει με το σώμα της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17:30 της Δευτέρας, σε ισόγεια μονοκατοικία στο Τσιγλί. Γείτονες που είδαν καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στην περιοχή έφτασαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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Πώς σώθηκε ο 2χρονος εγγονός

Μέσα στις δραματικές στιγμές, η Ρεζάν Κορκμάζ κατάφερε να σώσει τον μικρότερο εγγονό της. Πήρε τον 2χρονο Μερτ στην αγκαλιά της και τον μετέφερε έξω από το σπίτι. Γνωρίζοντας όμως ότι ο 4χρονος Γιγίτ βρισκόταν ακόμη μέσα, γύρισε πίσω στις φλόγες.

Η προσπάθειά της είχε τραγικό τέλος. Γιαγιά και εγγονός εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ η στάση στην οποία βρέθηκε η 56χρονη δείχνει ότι προσπάθησε να καλύψει και να προστατεύσει το παιδί μέχρι τις τελευταίες στιγμές.

Ο μικρός Γιγίτ θα γιόρταζε τα πέμπτα γενέθλιά του στις 23 Αυγούστου.

◾️İzmir’in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Rezan Korkmaz (56) ve torunu Yiğit Bulut Aydın’ın (4) cenazeleri teslim alındı.



📌Yangın sırasında 2 yaşındaki torunu Mert’i dışarı çıkardıktan sonra diğer torunu Yiğit’i kurtarmak için tekrar eve giren… pic.twitter.com/rKpnLawgoK — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 11, 2026

Την ώρα που το σπίτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες, τμήμα της οροφής κατέρρευσε. Ο 59χρονος παππούς των παιδιών, Μπαϊράμ Κορκμάζ, κατάφερε να σωθεί πηδώντας από παράθυρο.

Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα χέρια και την πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αφού του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και ολοκληρώθηκε η θεραπεία του, πήρε εξιτήριο.

KAHREDEN YANGIN! ANNEANNE VE TORUNU ÖLDÜ!



İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. pic.twitter.com/ghJ8flw94q — TV100 (@tv100) August 11, 2026

Η 32χρονη μητέρα των δύο παιδιών, Καντριγιέ Αϊντίν, είχε μετακομίσει μαζί τους στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει στο εξωτερικό για δουλειά.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές στη σορό της 56χρονης και του 4χρονου ολοκληρώθηκαν και οι σοροί παραδόθηκαν στους συγγενείς τους.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.