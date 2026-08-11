El País για τον σεισμό στην Κολομβία: Τα 96 δευτερόλεπτα που έγιναν αισθητά για 4 λεπτά

Η Κολομβία ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 11.08.2026, από έναν πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών, ο οποίος έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο περισσότερων από 164 ανθρώπων, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Από τη δυνατή δόνηση προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε αεροδρόμια, νοσοκομεία και οδικά δίκτυα, κυρίως στα διαμερίσματα Τσοκό, Κάλδας, Ρισαράλντα και Βάγιε δελ Κάουκα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας και σε ορισμένες πόλεις οι κάτοικοι ένιωθαν τη γη να κινείται για περισσότερα από τέσσερα λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας (SGC), η πραγματική διάρκεια της σεισμικής δόνησης ήταν μόλις 96 δευτερόλεπτα.

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Γιατί ο σεισμός φάνηκε να διαρκεί περισσότερο

Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν τα σεισμικά κύματα. Δεν φτάνουν όλα ταυτόχρονα σε κάθε περιοχή, αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Έτσι, ακόμη και όταν η κύρια δόνηση έχει ολοκληρωθεί, το έδαφος και τα κτίρια μπορεί να συνεχίσουν να δονούνται για αρκετή ώρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον δήμο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα του διαμερίσματος Τσοκό, κοντά στα διαμερίσματα Ρισαράλντα και Βάγιε δελ Κάουκα. Παρ’ όλα αυτά, η δόνηση έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στην Μπογκοτά, το Μεδεγίν και το Κάλι, αλλά και στον λεγόμενο «Άξονα του Καφέ», στις πλαγιές των Άνδεων.

Η Κολομβία είναι μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η SGC υπολογίζει ότι κάθε μήνα καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 2.500 σεισμοί. Οι περισσότεροι είναι τόσο ασθενείς ώστε δεν γίνονται αντιληπτοί από τους κατοίκους, όμως καταγράφονται από το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.

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Η περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός της Δευτέρας βρίσκεται κοντά στη Δυτική Κορδιλιέρα και τις ακτές του Ειρηνικού. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερα έντονη τεκτονική δραστηριότητα, εξαιτίας της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην πλάκα Νάσκα και την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

REUTERS/Juan David Duque

REUTERS/Christian EscobarMora

Η κίνηση αυτών των δύο πλακών αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τη συχνή εμφάνιση σεισμών διαφορετικού μεγέθους στην περιοχή των Άνδεων. Από τεχνικής πλευράς, ο συγκεκριμένος σεισμός χαρακτηρίστηκε ως «τεκτονικός σεισμός που σχετίζεται με τη βύθιση της τεκτονικής πλάκας Νάσκα».

Η τεκτονική πλάκα Νάσκα

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Κολομβία συνδέεται άμεσα με τη γεωγραφική της θέση. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σημείο όπου συναντώνται τρεις σημαντικές τεκτονικές πλάκες: η πλάκα της Νότιας Αμερικής, η πλάκα Νάσκα και η πλάκα της Καραϊβικής.

Οι πλάκες αυτές βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Η σύγκρουση και η ολίσθησή τους δημιουργούν μεγάλες πιέσεις στο υπέδαφος και ενεργοποιούν ρήγματα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά σεισμικές δονήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μία από τις πιο ενεργές σεισμικά ζώνες βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού. Εκεί, η πλάκα Νάσκα κινείται προς την ηπειρωτική χώρα και βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής, σε μια γεωλογική διαδικασία που ονομάζεται κατάδυση ή βύθιση.

Η συνεχής αυτή κίνηση των δύο πλακών δεν προκαλεί μόνο σεισμούς. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση της γεωλογίας ολόκληρης της περιοχής, από τη δημιουργία της ωκεάνιας τάφρου στα ανοιχτά του Ειρηνικού μέχρι την ανάπτυξη της μεγάλης ηφαιστειακής αλυσίδας των Άνδεων.

Τουλάχιστον έξι μετασεισμοί

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει καταγράψει τουλάχιστον έξι μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να προσπαθούν να φτάσουν σε περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά και όπου η πρόσβαση παραμένει δύσκολη.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής αποτελεί πλέον μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις για τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και η πλήρης εικόνα των ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Το συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροσκάφους

Τη στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Κολομβία, το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) κατέγραψε κάμερα μέσα σε cockpit αεροπλάνου, στο αεροδρόμιο Matecana στην Περέιρα.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα μέσα από το πιλοτήριο, φαίνεται το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 να βρίσκεται στην πίστα αεροδρομίου, όταν ξαφνικά ξεκινά ο σεισμός και τα πάντα σείονται. Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα 7,4 Ρίχτερ κατάφεραν να ισοπεδώσουν γειτονιές στην Κολομβία. Εθελοντές και διασώστες δίνουν μάχη για να βρουν επιζώντες στα χαλάσματα.