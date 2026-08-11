Βέλγιο: Συμμορίες χρησιμοποιούν Airbnb για να κρύβουν ναρκωτικά, όπλα και μετρητά

Διαμερίσματα και στούντιο που νοικιάζονται για λίγες ημέρες μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις στο Βέλγιο για την αποθήκευση και συσκευασία ναρκωτικών, αλλά και για την απόκρυψη όπλων και μετρητών.

Την καταγγελία έκανε η Ine Van Wymersch, η πρώτη εθνική επίτροπος του Βελγίου για τα ναρκωτικά, μιλώντας στον Guardian.

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Όπως εξήγησε, οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την ευελιξία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς μπορούν να κλείσουν ένα κατάλυμα για ελάχιστες ημέρες και να το εγκαταλείψουν γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν έναν σταθερό χώρο.

«Χρειάζεσαι κάποιον να παραλάβει ένα φορτίο από το λιμάνι. Δεν ξέρεις ακριβώς πότε θα φτάσει το πλοίο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένα διαμέρισμα μπορεί να ενοικιαστεί για τρεις ημέρες και, αν το φορτίο καταλήξει τελικά σε άλλο λιμάνι, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί.

Η Van Wymersch διευκρίνισε ότι οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν «πολύ καλό νόμιμο σκοπό», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας τους απέναντι στην εκμετάλλευσή τους από εγκληματικές οργανώσεις.

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Κοκαΐνη και μετρητά σε διαμέρισμα στις Βρυξέλλες

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πρόσφατες επιχειρήσεις της βελγικής αστυνομίας.

Στις αρχές Αυγούστου, οι αρχές εντόπισαν σε διαμέρισμα στο κέντρο των Βρυξελλών που είχε ενοικιαστεί μέσω Airbnb περίπου 3,3 κιλά κοκαΐνης και 4.845 ευρώ σε μετρητά.

Το διαμέρισμα θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και συσκευασία ναρκωτικών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση.

Το 2024, κατά τη διάρκεια μεγάλης δίκης για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ Βελγίου και Ηνωμένου Βασιλείου, αποκαλύφθηκε ότι ναρκωτικά αξίας περίπου 21 εκατ. ευρώ είχαν κατασχεθεί από κατάλυμα Airbnb στο Staden της Δυτικής Φλάνδρας.

Η Airbnb στο Βέλγιο δεν έκανε συγκεκριμένο σχόλιο για τις καταγγελίες. Εκπρόσωπός της παρέπεμψε, ωστόσο, σε πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της εταιρείας για τη Γαλλία και τις χώρες Benelux, Clément Eulry.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εγκληματικές κρατήσεις αποτελούν εξαιρετικά μικρό ποσοστό των εκατομμυρίων κρατήσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Η εταιρεία, όπως ανέφερε, χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ύποπτων κρατήσεων και ενημερώνει τις αρχές όταν εντοπίζει προβληματικές περιπτώσεις.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανοίγει νέους δρόμους στο έγκλημα

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μόνο ένα κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.

Η Van Wymersch υποστηρίζει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις αξιοποιούν πλέον μια σειρά από υπηρεσίες και τεχνολογίες της καθημερινής οικονομίας: ανώνυμους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, κρυπτονομίσματα και δίκτυα ταχυμεταφορών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς τα δίκτυα διανομής προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο μεταφοράς μικρών δεμάτων χωρίς να προκαλούν υποψίες.

«Δεν είναι πλέον ύποπτο να βλέπεις ένα λευκό βαν να σταματά στο σπίτι του γείτονά σου και ένα μικρό κουτί να παραδίδεται», σημείωσε.

Το Άντβερπ και η απειλή ενός «narco-state»

Το Βέλγιο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διακίνησης κοκαΐνης, με το λιμάνι της Αμβέρσας να αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη.

Η κατάσταση έχει συνδεθεί και με αύξηση της βίας. Στις Βρυξέλλες καταγράφηκαν 101 περιστατικά πυροβολισμών το 2025, αριθμός που σύμφωνα με βελγικά μέσα αποτέλεσε νέο ρεκόρ. Πολλά από τα περιστατικά αποδίδονται σε συγκρούσεις εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο περιοχών και δραστηριοτήτων.

Η ίδια η Van Wymersch έχει προειδοποιήσει ότι το Βέλγιο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «narco-state», εάν δεν υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η στρατηγική της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αστυνομική καταστολή. Βασική προτεραιότητά της είναι το χρήμα που κινεί τις εγκληματικές οργανώσεις.

«Η καρδιά του τέρατος είναι το χρήμα»

Η Van Wymersch περιγράφει το οργανωμένο έγκλημα ως ένα «πολυκέφαλο τέρας» με μία κοινή καρδιά: το χρήμα.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές στρέφονται πλέον και σε μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος, από κομμωτήρια και nail bars μέχρι καταστήματα ψιλικών.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει μορφή. Αντί για μεγάλες, αυστηρά ιεραρχημένες οργανώσεις του παρελθόντος, λειτουργεί όλο και περισσότερο μέσα από χαλαρά, ανώνυμα δίκτυα.

Διαφορετικές ομάδες αναλαμβάνουν διαφορετικές εργασίες: άλλες τη διακίνηση, άλλες την προμήθεια όπλων και άλλες το ξέπλυμα χρήματος.

«Είναι πραγματικά crime as a service και είναι πολύ ευκαιριακό», ανέφερε.

Η βελγική υπηρεσία κατά των ναρκωτικών σχεδιάζει τώρα επαφές με τις πλατφόρμες online κρατήσεων, προκειμένου να εξετάσει ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται ύποπτα στις κρατήσεις και πώς μπορούν οι εταιρείες να ενισχύσουν τις δικλίδες ασφαλείας τους.

Για τη Van Wymersch, πάντως, η αντιμετώπιση της βίας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην καταστολή. Εκτιμά ότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη στέγαση και τη δημιουργία πραγματικών προοπτικών για τους νέους που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από εγκληματικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από το The Guardian