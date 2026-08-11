Χούθι: Τρεις νεκροί από χτύπημα σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Oι Χούθι στόχευσαν με πυραύλους ένα εμπορικό πλοίο στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών του πληρώματός του, ανέφεραν πηγές του skynewsarabia.

Από το πλήγμα των Χούθι στο πλοίο «Tihama» βρήκαν το θάνατο δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, ενώ η ακτοφυλακή διέσωσε το υπόλοιπο πλήρωμα.

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Το στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, είναι ο πορθμός που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα και είναι μια πλωτή οδός ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Το ναυτικό περιστατικό συνέπεσε με μια μεγάλης κλίμακας επίθεση των Χούθι στην πόλη – λιμάνι αλ Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Εθνικές Δυνάμεις Αντίστασης, με επικεφαλής το μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας, Ταρίκ Σαλέχ , δήλωσαν ότι οι Χούθι στόχευσαν την πόλη με πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν πολλά drones κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι την αυγή.

Εν τω μεταξύ, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι της Υεμένης ανέφερε ότι οι Χούθι στόχευσαν κατοικημένες γειτονιές στην πόλη Μαρίμπ με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κλιμάκωση έρχεται μετά από χρόνια σχετικής ηρεμίας που ξεκίνησαν μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022, εν μέσω ανανεωμένων συγκρούσεων τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα μέτωπα της Υεμένης.