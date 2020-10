Γαλλία: Συγκίνηση! Επέστρεψε στην αγκαλιά του γιου της μετά από 4 χρόνια ομηρίας από τζιχαντιστές

Ελεύθερη αφέθηκε η τελευταία Γαλλίδα όμηρος στον κόσμο και σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αναμένεται να γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν όταν φθάσει στη Γαλλία. Η Σοφί Πετρονέν, που εργαζόταν σε ανθρωπιστική οργάνωση, κρατούνταν όμηρος από τζιχαντιστές στο Μαλί για περίπου τέσσερα χρόνια.

Το Μάλι ανακοίνωσε την Πέμπτη (8/10) την απελευθέρωση της 75χρονης από τους τζιχαντιστές. Παράλληλα, ελεύθεροι αφέθηκαν ο πολιτικός από το Μάλι, Σουμάιλα Σισέ και δύο Ιταλοί υπήκοοι. Η Σοφί Πετρονέν έφθασε σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Γαλλία.

