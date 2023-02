Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το απόγευμα του Σαββάτου (18.2.2023) όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps, προκαλώντας πανικό.

Όπως σημειώνει το BFMTV όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο εμπορικό κέντρο του Παρισίου. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο φοβήθηκαν από τον θόρυβο, νομίζοντας ότι είναι πυροβολισμός, και άρχισαν να τρέχουν.

Βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter, δείχνουν πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητος μέσα στο εμπορικό κέντρο.

Στα βίντεο φαίνονται επίσης άνθρωποι να έχουν κλειστεί μέσα στα καταστήματα του εμπορικού, ενώ σε ένα από αυτά διακρίνονται αίματα και ένας τραυματίας, πεσμένος στο πάτωμα.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού δημοσίευσε νωρίτερα ένα tweet με το οποίο συμβούλευε τους πολίτες να αποφεύγει την περιοχή.

[BREAKING]#BreakingNews

1.🇫🇷 Shooting Scare at Paris Shopping Centre in the La Défense District – Local reports



Police and security services are on the scene after shots were reported fired in the "Westfield" shopping centre in Paris' western suburbs. pic.twitter.com/TT98HrfMOG