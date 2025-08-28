Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια σε περίπτωση ήττας του Φρανσουά Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης

Η Γαλλία βρίσκεται ξανά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε μια νέα φάση πολιτικής αστάθειας, καθώς τη περασμένη Δευτέρα (25/8/2025) ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αιφνιδίασε τη χώρα, ανακοινώνοντας ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τα περισσότερα κόμματα δεν συμφωνούν με τα αυστηρά μέτρα λιτότητας που προτείνει και παραμονή του μοιάζει μέχρι στιγμής να είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο.

Η Εθνοσυνέλευση θα κάνει έκτακτη συνεδρίαση για να αποφασίσει αν η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού είναι ικανή να συνεχίσει το έργο της και να προχωρήσει με τα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας.

Τα μέτρα βέβαια, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και την κατάργηση δύο εθνικών αργιών, όπως είχε προτείνει ο Μπαϊρού, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο από πολιτικούς όλων των πλευρών όσο και από την κοινωνία.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις για τις 10 Σεπτεμβρίου, με τους διοργανωτές να καλούν σε πανεθνική απεργία.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Μπαϊρού υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό του, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαία η περικοπή 43,8 δισ. ευρώ στις δαπάνες για να ανακοπεί το υπερβολικό έλλειμμα. «Είναι ο τελευταίος σταθμός πριν τον γκρεμό, πριν μας συνθλίψει το χρέος», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εάν κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, θα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή των μέτρων του, παρά τη γενική λαϊκή δυσαρέσκεια. Αν όμως τη χάσει, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί, αφήνοντας τη Γαλλία χωρίς πρωθυπουργό, για τρίτη φορά μέσα σε 12 μήνες, και χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Ποια είναι τα πιθανά σενάρια για την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου

1. Η κυβέρνηση Μπαϊρού κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης

Υπάρχει βέβαια και αυτό το σενάριο το οποίο πρόκειται για το λιγότερο πιθανό, καθώς ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται ότι διαθέτει την εμπιστοσύνη και τις απαραίτητες ψήφους των υπολοίπων. Μετά τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου 2024, το κοινοβούλιο είναι βαθιά διχασμένο σε τρία μπλοκ:

Την αριστερή συμμαχία,

Τους κεντρώους του Μακρόν με συμμάχους της κεντροδεξιάς,

Τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του.

Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 289 ψήφοι, αλλά οι φιλοκυβερνητικοί απέχουν αρκετά από τον αριθμό αυτό. Μοναδική ελπίδα θα ήταν η αποχή του Εθνικού Συναγερμού (123 έδρες), όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες ψήφους εμπιστοσύνης, όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.

Όλα τα μεγάλα κόμματα, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το σχέδιο.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο Μπαϊρού κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να το «ξανασκεφτούν», επισημαίνοντας ότι έχουν 13 ημέρες να αποφασίσουν «αν βρίσκονται στο πλευρό του χάους ή της ευθύνης».

2. Η κυβέρνηση Μπαϊρού χάνει και ο Μακρόν ορίζει νέο πρωθυπουργό

Το πιο πιθανό σενάριο είναι η ήττα του Μπαϊρού και η επακόλουθη παραίτησή του. Μετά όμως ο Μακρόν θα πρέπει να ορίσει έβδομο πρωθυπουργό μέσα στη διάρκεια της θητείας του.

Ο Μπαϊρού είναι 9 μήνες στην θέση του πρωθυπουργού, περισσότερο από τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ, που απομακρύνθηκε μετά από μόλις 3 μήνες λόγω αποτυχίας να περάσει τον προϋπολογισμό.

Ο Μακρόν ενδέχεται να στραφεί είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά για να ενισχύσει τη συμμαχία του, αλλά οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός θα βρεθεί παγιδευμένος σε αυτό το πολιτικό αδιέξοδο που βασανίζει εδώ και πού καιρό τον κάθε νέο πρωθυπουργό.

Στο παρελθόν είχαν ακουστεί ονόματα όπως ο Σεπαστιέν Λεκονρύ (υπουργός Άμυνας, δεξιά) και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν πιθανό να δούμε ακόμα μία εύθραυστη κυβέρνηση συνεργασίας, με προσωρινά μέτρα και κεντρώο πρόσημο.

Το συνεχές πολιτικό αδιέξοδο θα παραμείνει στο κέντρο του ενδιαφέροντος για όλη τη διετία που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του Μακρόν το 2027. Παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση, ο ίδιος επιμένει ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της θητείας του.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν επανέλαβε το αίτημά του για παραίτηση του προέδρου, δηλώνοντας:

«Ο Μακρόν είναι το χάος. Πρέπει να φύγει».

3. Η κυβέρνηση Μπαϊρού χάνει, ο Μακρόν προκηρύσσει νέες εκλογές

Δεδομένου ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί αν θέλει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει αντίθετος με αυτό το ενδεχόμενο, καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το αποτέλεσμα θα τον ευνοήσει. Αντίθετα, η Μαρίν Λεπέν υποστηρίζει σθεναρά το σενάριο αυτό, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα της πιθανότατα θα διπλασιάσει τις έδρες του.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ifop για το κανάλι LCI, το 63% των Γάλλων τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και της διεξαγωγής νέων εκλογών. Παράλληλα, δύο στις τρεις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες θέλουν την παραίτηση του Μακρόν.

Ακόμα κι αν ο Εθνικός Συναγερμός βγει πρώτο κόμμα, είναι απίθανο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η Εθνοσυνέλευση έτσι θα παραμείνει διαιρεμένη σε τρία ασυμβίβαστα μπλοκ, γεγονός που, όπως προειδοποιούν αναλυτές, θα μπορούσε να παρατείνει την κρίση.