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Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, δύο ημέρες μετά την κηδεία του αδερφού της

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή στα 94 της χρόνια η αδερφή βασιλιά Χάραλντ Ε΄
Πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας
Πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας / REUTERS/Dylan Martinez/File Photo
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Δύο θάνατοι μέσα σε λίγες ημέρες βυθίζουν στο πένθος τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας. Η πριγκίπισσα Άστριντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, λίγο μετά τον θάνατο του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ, τον οποίο είχε αποχαιρετήσει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της πριγκίπισσας αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρέθηκε στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας που οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους που ακολούθησαν τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας βρέθηκε στον κατάμεστο Καθεδρικό Ναό του Όσλο για την κηδεία του μικρότερου αδελφού της και τον αποχαιρέτησε με τα λόγια «για όλα όσα ζήσαμε μαζί».

Τα παιδιά της, Κατρίν, Μπενεντίκτε, Αλεξάντερ, Ελίζαμπεθ και Καρλ-Κρίστιαν Φέρνερ, καθώς και οι οικογένειές τους, εξέδωσαν επίσης ανακοίνωση για τον θάνατό της.

«Αγαπημένη μας μητέρα, αγαπημένη πριγκίπισσα Άστριντ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σε όλη σου τη ζωή ήσουν δίπλα μας, με αγάπη και σοφία, ζεστασιά και καλό χιούμορ. Ήσουν δίπλα στον παππού, βασιλιά Όλαφ, και στον θείο, βασιλιά Χάραλντ, πάντα παρούσα, πιστή και αφοσιωμένη στο καθήκον. Και, πάνω απ’ όλα, για εκείνους που χρειάζονταν λίγη περισσότερη φροντίδα, έδειχνες πάντα γνήσιο ενδιαφέρον. Μέσα στη θλίψη μας, στεκόμαστε ενωμένοι και γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες αναμνήσεις. Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας».

«Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς πληροφορήθηκε με μεγάλη θλίψη την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Άστριντ. Η πριγκίπισσα έφυγε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», ανέφερε το Παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της θείας του εξέφρασε και ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄.

«Σε όλη τη μακρά ζωή της, η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τον Βασιλικό Οίκο με έναν θερμό και αφοσιωμένο τρόπο. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας, όταν η γιαγιά μου, η διάδοχος πριγκίπισσα Μάρθα, έφυγε από τη ζωή.

Στο έργο της, η πριγκίπισσα Άστριντ έδινε πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα και την ένταξη των πιο ευάλωτων ανθρώπων στην κοινωνία. Ήταν εξαιρετικά πιστή και εκτελούσε πάντα τα καθήκοντά της με αφοσίωση, συνέπεια, παρουσία και το χαρακτηριστικό μεταδοτικό της πνεύμα.

Η θεία Άστριντ υπήρξε ένα σημαντικό στήριγμα για τον βασιλιά Χάραλντ και για όλους εμάς στην οικογένεια. Μάθαμε πολλά από εκείνη και δεν δίσταζε ποτέ να εκφράσει τη γνώμη της.

Ο θάνατός της αποτελεί μεγάλη απώλεια για όλους μας. Θα μας λείψει. Η οικογένειά μου κι εγώ στέλνουμε θερμές σκέψεις στους αγαπημένους ανθρώπους της θείας Άστριντ».

Η πριγκίπισσα Άστριντ ήταν το μεσαίο παιδί του βασιλιά Όλαφ και της Μάρθας της Σουηδίας και για πολλές δεκαετίες υπήρξε μία από τις γνωστότερες μορφές της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας.

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