Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, συνελήφθη μια γυναίκα

Σοκ περοκαλει η υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας με δύο μωρά να εντοπίζονται σε καταψύκτη σπιτιού στην Ωτ-Σον της Γαλλίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη του σπιτιού στη Γαλλία, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν και το δεύτερο μωρό.

Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.