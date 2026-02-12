Κόσμος

Γαλλία: Βρέθηκαν δύο νεκρά μωρά σε καταψύκτη, συνελήφθη μια γυναίκα

Ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε το ένα μωρό στον καταψύκτη, οι αστυνομικοί το δεύτερο
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία
Κορδέλα της αστυνομίας στη Γαλλία / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου της Manon Cruz

Σοκ περοκαλει η υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας με δύο μωρά να εντοπίζονται σε καταψύκτη σπιτιού στην Ωτ-Σον της Γαλλίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη του σπιτιού στη Γαλλία, σύμφωνα με το BFMTV. Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εντόπισαν και το δεύτερο μωρό.

Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί η σχέση της με τα δύο νεκρά παιδιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
69
62
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λονδίνο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 13χρονος μετά από επίθεση σε σχολείο – Ο λόγος εμπλοκής της αντιτρομοκρατικής
Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ»
Αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο του Λονδίνου όπου έγινε η επίθεση
Ο εφιάλτης του Επστάιν στοιχειώνει τη Νορβηγία – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού
Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται άνθρωποι να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο Οσλο
Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν
ΗΠΑ: Απολύθηκε ομοσπονδιακός εισαγγελέας μετά τον διορισμό του για να αντικαταστήσει «εκλεκτό» του Τραμπ
«Ο Αμερικανός πρόεδρος διορίζει εισαγγελείς., δείτε το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματος, απολύεσαι, Ντόναλντ Κινσέλα» ανακοίνωσε το «νούμερο 2» του υπουργείου Δικαιοσύνης
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo