«Γάτα» 8 μέτρων τοποθετήθηκε στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ – Γουργουρίζει, κουνά ουρά, αυτιά και μπορείς να την «ταΐσεις»

Μία τεράστια τζίντζερ «γάτα» περιμένει τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Με μήκος άνω των 8 μέτρων και ύψος στα 3 μέτρα, αυτό το πανέμορφο – λούτρινο αιλουροειδές έγινε πόλος έλξης τουριστών και ντόπιων που στήθηκαν για να βγάλουν μία selfie.

Δεν πρόκειται απλά για μία λούτρινη κατασκευή. Ο δημιουργός αυτής της τζιντζερόγατας που τοποθετήθηκε στο κέντρο του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ, φρόντισε να την κάνει να μοιάζει πλήρως αληθινή. Πέρα από το πλούσιο τρίχωμά της, η ουρά και τα αυτιά της κινούνται κανονικά, όπως ακριβώς και μιας αληθινής γάτας που απολαμβάνει το χουζούρι της.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να την χαϊδέψουν ακόμη και να την ταΐσουν… εικονικά.

Υπολογιστές και ΑΙ εργαλεία έχουν «επιστρατευτεί» για το τάισμά της ενώ το όνομα του εκθέματος είναι «A Moment to Purr».

El aeropuerto de Hong Kong estrenó Catzilla, un gato animatrónico de ocho metros que mueve orejas y cola. La pieza, parte de “A Moment to Purr”, ya atrae a viajeros y curiosos en la terminal.#HongKong #China pic.twitter.com/qG49weXYyy — Patricia Estrada (@estradapaty) April 14, 2026

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του εκθέματος, η αγάπη για τα ζώα είναι κοινή. Έτσι θέλησαν να ενώσουν ντόπιους και τουρίστες μέσω της λατρείας για τις γάτες.

Το έκθεμα τοποθετήθηκε στο σημείο λόγω του Πάσχα και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 2 Μαΐου.