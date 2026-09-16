Times: Ο Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί για πρώτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη

O Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψαν οι Times την Τρίτη (15.09.2026) επικαλούμενοι μια πηγή.

Η συνάντηση ανάμεσα στον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνουν οι Times.

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Οι δυο ηγέτες έχουν συνομιλήσει δύο φορές από τον Ιούνιο που ο Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός, η πρώτη φορά ήταν λίγες ώρες μετά την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια άλλης τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, οι δυο τους συμφώνησαν στην ανάγκη να «συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη εκεχειρίας που θα απέτρεπε και άλλες ανθρώπινες απώλειες» στην Ουκρανία. Είναι πιθανό οι ηγέτες να συζητήσουν ξανά για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν όταν συναντηθούν από κοντά.

Όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα του ο βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός LBC, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι η δια ζώσης συνάντηση δεν είναι βέβαιη εξαιτίας δυσκολιών στο πρόγραμμα των δύο ανδρών, αλλά τώρα φέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί.