Η Μέγκαν Μαρκλ «έντυσε» το βίντεο για τα 42α γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι με το αγαπημένο τραγούδι της Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο για τον πρίγκιπα Χάρι με αφορμή τα 42α γενέθλιά του την Τρίτη (15.06.2026) το οποίο συνόδευσε με ένα τραγούδι που έχει μια συγκινητική σύνδεση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Η δούκισσα του Σάσσεξ επέλεξε μια εναλλακτική εκδοχή του χιτ της Τίνα Τέρνερ «The Best» ως μουσική υπόκρουση του μοντάζ.

Το τραγούδι που επέλεξε η Μέγκαν Μαρκλ έχει μια βαθιά προσωπική σύνδεση τόσο με τον πρίγκιπα Χάρι όσο και με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς «Time To Walk» του Apple Fitness+ το 2021, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνήθιζε να παίζει αυτό το τραγούδι στο αυτοκίνητο για να απαλύνει το άγχος των μικρών γιων της, καθώς τους μετέφεραν πίσω στο οικοτροφείο.

«Όταν ήμουν μικρότερος, ο Χάρι κι εγώ πηγαίναμε σε οικοτροφείο. Και η μητέρα μου συνήθιζε να παίζει κάθε είδους τραγούδια για να μας απαλύνει κάπως το άγχος της επιστροφής στο σχολείο», θυμήθηκε ο Ουίλιαμ.

«Και ένα από τα τραγούδια που θυμάμαι πολύ καλά και μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλο αυτό το διάστημα, και που ακόμα και σήμερα απολαμβάνω κρυφά, είναι το “The Best” της Τίνα Τέρνερ, γιατί όταν καθόμουν στο πίσω κάθισμα και τραγουδούσα με όλη μου τη δύναμη, ένιωθα ότι ήταν μια πραγματική οικογενειακή στιγμή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε: «Και η μητέρα μου, οδηγούσε και τραγουδούσε με όλη της τη δύναμη. Και μερικές φορές μπαίναμε στο αυτοκίνητο μαζί με τον αστυνομικό και αυτός, κατά καιρούς, τραγουδούσε μαζί μας».

«Τραγουδούσες και άκουγες τη μουσική μέχρι να φτάσεις στις πύλες του σχολείου, όταν σε άφηναν. Και, τότε ήταν που συνειδητοποιούσες ότι πραγματικά επέστρεφες στο σχολείο, γιατί πριν από αυτό, ήσουν χαμένος μέσα στα τραγούδια. Θα ήθελες να το ξαναπαίξεις μόνο και μόνο για να συνεχίσεις εκείνη την οικογενειακή στιγμή. Και όταν το ακούω τώρα, με γυρίζει πίσω σε εκείνες τις διαδρομές με το αυτοκίνητο και μου φέρνει πίσω πολλές αναμνήσεις από τη μητέρα μου».

Η Μπόνι Τάιλερ ηχογράφησε αρχικά το «The Best» το 1988, πριν η Τίνα Τέρνερ μετατρέψει το τραγούδι σε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, όταν το διασκεύασε το 1989 για το άλμπουμ της «Foreign Affair».

Το τρυφερό βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ στον «simply the best» σύζυγό της Χάρι για τα 42α γενέθλιά του

Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο θέλησε να ευχηθεί στον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, για τα 42α γενέθλιά του.

Σε αυτό, ο Χάρι εμφανίζεται να περνάει χρόνο με τα παιδιά του σε πιο προσωπικές και οικογενειακές στιγμές. Η Μέγκαν συνόδευσε το βίντεο με την λεζάντα: «He’s simply the best. Happy birthday, my love».