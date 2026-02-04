Γάζα: 18 νεκροί ανάμεσά τους και τρία παιδιά από ισραηλινή επίθεση

Τη ζωή τους έχασαν 18 άνθρωποι το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) στη Λωρίδα της Γάζας από πλήγματα του στρατού του Ισραήλ μεταξύ των οποίων είναι και τρία παιδιά.

Από την άλλη ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν στην πόλη της Γάζας και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Υγειονομικός από τη Γάζα δήλωσε εξάλλου στο Reuters ότι το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας προς την Αίγυπτο, δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του.

Εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι ασθενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις προκειμένου να φύγουν από τη Γάζα μέσω της Ράφας για να λάβουν θεραπεία ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ανέστειλε τις διελεύσεις.

«Πήραν τηλέφωνο τους ασθενείς και τους είπαν ότι σήμερα δεν γίνονται καθόλου διελεύσεις, το πέρασμα είναι κλειστό», δήλωσε ο Ραζάα Αμπού Τέιρ ένας Παλαιστίνιος ασθενής που επρόκειτο να φύγει από τη Γάζα μιλώντας στο Reuters από το νοσοκομείο όπου πολλοί ασθενείς ανέμεναν ασθενοφόρα.

Η ισραηλινή υπηρεσία που ελέγχει την πρόσβαση στη Γάζα, η Cogat, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της σήμερα ότι το πέρασμα της Ράφας παραμένει ανοικτό, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προκειμένου να διευκολυνθούν οι διελεύσεις.

Ο ΠΟΥ δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η επαναλειτουργία της Ράφα μέρος του σχεδίου Τραμπ

Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφας, του μοναδικού που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ, περιλαμβάνεται στους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας που σύναψαν Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δεκαέξι ασθενείς από τη Γάζα και 40 συνοδοί τους πέρασαν στην Αίγυπτο χθες Τρίτη, δήλωσαν Παλαιστίνιοι γιατροί στο Reuters.

Πηγή από την αστυνομία της Χαμάς επεσήμανε μιλώντας στο ίδιο πρακτορείο ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι εισήλθαν στη Γάζα μέσω της Ράφας επίσης χθες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 530 άνθρωποι – στην πλειονότητά τους άμαχοι– έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με υγειονομικούς του παλαιστινιακού θύλακα.

Το ίδιο διάστημα Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει 4 Ισραηλινούς στρατιώτες, με βάση τις ισραηλινές αρχές.