Γάζα: 33 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από τον βομβαρδισμό σχολείου – «Στόχος μας τρομοκράτες» απαντά το Ισραήλ

Στους 33 ανήλθαν οι νεκροί, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί, μετά τον βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα από το Ισραήλ.

Ο απολογισμός της “σφαγής στο σχολείο Φάχμι Αλ Τζαρτζάουι της Πόλης της Γάζας ανέρχεται σε τουλάχιστον 33 νεκρούς, με δεκάδες τραυματίες, κυρίως παιδιά όπως και πολλές γυναίκες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπάσαλ μετά τον βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Επίσης 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό νωρίς σήμερα το πρωί σε σπίτι στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον ίδιο.

“Οι ομάδες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας (…) μετέφεραν (στο νοσοκομείο) 19 μάρτυρες της σφαγής της οικογένειας Αμπντ Ράμπο, αφού τα πολεμικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν το σπίτι νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Τζαμπάλια (…). Οι ομάδες μας μπόρεσαν να φτάσουν στο σημείο και να ανασύρουν τους μάρτυρες το πρωί”, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του θύλακα Μπάσαλ.

Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τρία “βλήματα” ρίφθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας, διευκρινίζοντας ότι το ένα από αυτά αναχαιτίστηκε και ότι τα άλλα δύο “έπεσαν” εντός του παλαιστινιακού εδάφους.

“Πριν από λίγο, τρία βλήματα εντοπίστηκαν από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που κατευθύνονταν σε κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Δύο βλήματα έπεσαν εντός της Λωρίδας της Γάζας και ένα άλλο αναχαιτίστηκε από την IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία) προτού διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος”, διευκρινίζει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την ενεργοποίηση σειρήνων προειδοποίησης σε τομείς που βρίσκονται κοντά στη Γάζα.

An Israeli airstrike on the Fahmi Al-Jarjawi School in the Al-Daraj neighbourhood of Gaza City killed at least 25 Palestinians. Children are among the dead, many of whom were burned alive in the school. The school was sheltering displaced families. The IDF has not yet commented… pic.twitter.com/HCrKeVEOB7