Κόσμος

Γάζα: 7 νεκροί από Ισραηλινό βομβαρδισμό – «Σκοτώσαμε ένοπλο τρομοκράτη»

Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας
γαζα
Gaza / REUTERS/Mahmoud Issa

Μπορεί η εκεχειρία του πολέμου μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ να έχει υπογραφεί, οι βομβαρδισμοί όμως στην Γάζα δεν έχουν σταματήσει καθώς η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε σήμερα (22/11/2025) έναν απολογισμό τουλάχιστον 7 νεκρών σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας και οι νεκροί στη Γάζα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ (κεντρικά) και έναν νεκρό στη περιοχή της Νουσεϊράτ (κεντρικά).

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σχεδόν ταυτόχρονα εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωσε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
94
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας - Θα σκότωναν τους άντρες σε νησί της Αϊτής και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα
Είχαν σχεδιάσει να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφόροι και να τους βοηθήσουν να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ
ΑΙΤΙ
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον καταγγέλλει την έρευνα για την Covid-19 ως «απελπιστικά ασυνάρτητη»
Ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει τα καυστικά πορίσματα της δημόσιας έρευνας, η οποία εκτιμά ότι χιλιάδες θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δράσει νωρίτερα
Ο Μπόρις Τζόνσον
Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
Ο στρατός της Ολλανδίας άνοιξε πυρ κατά drones που εντοπίστηκαν πάνω από αεροπορική βάση
Οι ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ για να εξουδετερώσουν πολλά drones που πετούσαν παράνομα πάνω από τη βάση Φόλκελ (Volkel), κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters
Patriot system
Σύνοδος G20 στη σκιά του μποϊκοτάζ από τον Τραμπ και την ένταση για την Ουκρανία
Η σύνοδος του Γιοχάνεσμπουργκ ξεκινά με τις ηχηρές απουσίες των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σε μια στιγμή έντονων διπλωματικών τριβών και συζητήσεων για το αμερικανικό σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία
Η G20 στη Νότια Αφρική
«Freebirth»: Πώς ένα κίνημα «φυσικού τοκετού» συνδέεται με θανάτους βρεφών
Μια εκτεταμένη έρευνα του Guardian αποκαλύπτει πώς γυναίκες έχασαν τα παιδιά τους αφού παρασύρθηκαν από εξιδανικευμένες ιστορίες τοκετών χωρίς μαίες και γιατρούς, που προωθούνται από τη Free Birth Society
Ποδαράκια μωρού
Newsit logo
Newsit logo