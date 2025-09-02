Γάζα: Αδιάκοποι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην πόλη – 13 νεκροί μέσα στη νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα προς Τρίτη (01-02.09.2025), αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ κατέστρεψε τον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική Γάζα, σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους επί τόπου. Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερη επίθεση έπληξε άλλο κτίριο στη δυτική πλευρά της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο ακόμη τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση, καθώς ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζει χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα. Το Ισραήλ καλεί τους αμάχους να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή, ενώ οι επιδρομές εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγιδευμένοι

Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι προσπαθούν να επιβιώσουν στη Γάζα και τα περίχωρά της, όπου ο ΟΗΕ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση λιμού. Ο ισραηλινός στρατός δικαιολογεί τις επιχειρήσεις του με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η οποία είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ, κυρίως αμάχων.

Ως αντίποινα, η ισραηλινή επίθεση έχει ήδη σκοτώσει τουλάχιστον 63.557 Παλαιστινίους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Αριθμοί που τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αξιόπιστους.

Κατηγορία για γενοκτονία

Με απόφαση της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου, η Διεθνής Ένωση Ερευνητών για τη Γενοκτονία (IAGS), που αριθμεί 500 ειδικούς παγκοσμίως, ανάμεσά τους και μελετητές του Ολοκαυτώματος, εκτιμά ότι οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα εμπίπτουν στον νομικό ορισμό της γενοκτονίας, όπως αυτός καθορίζεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1948.

Η πρόεδρος της Ένωσης, Μελανί Ο’Μπράιεν, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στην Αυστραλία, δήλωσε στο Reuters ότι πρόκειται για μια «οριστική δήλωση» των ειδικών, σύμφωνα με την οποία όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Η διακήρυξη αναφέρεται σε συστηματικές επιθέσεις κατά ζωτικών υποδομών – υγεία, ανθρωπιστική βοήθεια, εκπαίδευση – καθώς και στις δεκάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, όπως υπενθυμίζει η UNICEF, απειλώντας την ίδια την επιβίωση του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα.