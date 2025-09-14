Γάζα: Αιματηρή επιχείρηση του Ισραήλ σε υπόγειο δίκτυο – 11 νεκροί μαχητές της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσε την Κυριακή (14.09.2025) ότι σκότωσε τουλάχιστον 11 μέλη της Χαμάς, ανάμεσά τους και διοικητές πεδίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στα τούνελ κάτω από τη Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, τις τελευταίες εβδομάδες οι IDF και οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ συνέχισαν τις επιχειρήσεις στη Μπέιτ Χανούν με στόχο την καταστροφή των υπολειπόμενων υποδομών της Χαμάς στη Γάζα, κυρίως του υπόγειου δικτύου της, καθώς και την εξουδετέρωση των «εναπομεινάντων του τάγματος» που στο παρελθόν δρούσαν στην παραμεθόρια πόλη.

Τον Αύγουστο, ο στρατός είχε ήδη ανακοινώσει την ήττα του τοπικού τάγματος της Χαμάς, μετά τον θάνατο ή την παράδοση των τελευταίων ενόπλων. Ωστόσο, η επιχείρηση που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα από την βόρεια ταξιαρχία της μεραρχίας της Γάζας αποκάλυψε ότι ορισμένοι μαχητές είχαν επιστρέψει στην περιοχή ή είχαν διαφύγει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις.

Με βάση τις πληροφορίες, οι δυνάμεις επικέντρωσαν τις ενέργειές τους στο οχυρωμένο κέντρο της Μπέιτ Χανούν, όπου αρκετά πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της ισραηλινής αεροπορίας στόχευσαν στόμια σηράγγων και μια υπόγεια διαδρομή που χαρακτηρίστηκε «στρατηγικής σημασίας».

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι τα πτώματα έντεκα μελών της Χαμάς βρέθηκαν μέσα στις κατεστραμμένες στοές.