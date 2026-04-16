«Θρίλερ» με τις συνομιλίες των ηγετών Ισραήλ – Λιβάνου: «Δεν έχουμε ενημερωθεί» λέει η Βηρυτός, «θα γίνουν» απαντά το Τελ Αβίβ

Τις συνομιλίες ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του
Αριστερά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και δεξιά ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν
Χρύσα Πανούση

Σε «θρίλερ» έχουν μετατραπεί οι συνομιλίες μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν για κατάπαυση του πυρός.

Η αρχή όλων έγινε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανακοίνωσε την επικοινωνία Ισραήλ – Λιβάνου σήμερα κιόλας (16.04.2026), λέγοντας πως οι ηγέτες των δύο χωρών θα επικοινωνήσουν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια.

Λίγη ώρα μετά, Λιβανέζος αξιωματούχος διέψευσε τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου διευκρινίζοντας πως ο Λίβανος δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για τηλεφωνική επικοινωνία των 2 ηγετών.

Ωστόσο, το Ισραήλ με τη σειρά του επιβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν κανονικά.

Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ και υπουργός Επιστημών, η Γκάλια Γκαμλιέλ, σε συνέντευξή της ξεκαθάρισε πως Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ζοζέφ Αούν θα επικοινωνήσουν σήμερα κιόλας.

«Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά από τόσα χρόνια πλήρους διακοπής του διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών, και ελπίζουμε ότι αυτή η κίνηση θα οδηγήσει τελικά στην ευημερία», ανέφερε η Ισραηλινή υπουργός.

Αναμένεται η απάντηση του Λιβάνου για να επιβεβαιωθεί αν οι συνομιλίες εν τέλει γίνουν μιας και όλα μοιάζουν αβέβαια.

Στην περίπτωση που οι δύο ηγέτες έρθουν σε επικοινωνία, θεωρείται μία σημαντική εξέλιξη μιας και οι χώρες διατηρούν τεταμένες σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Υπενθυμίζεται πως ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο του Ιράν, όταν η Χεζμπολάχ ανέλαβε ενεργό ρόλο βομβαρδίζοντας το Ισραήλ προς υποστήριξη της Τεχεράνης.

Αν και η εκεχειρία στο Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, καμία κατάπαυση του πυρός δεν έχει τεθεί στον Λίβανο.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως το Ισραήλ εξετάζει σχέδιο εκεχειρίας για 7 ημέρες με τον Λίβανο, τη στιγμή που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει πως ο πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να τελειώσει.

