Ουγγαρία: Αποκατάσταση της αυτονομίας του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ζητούν δημοσιογράφοι

Mετά την αναστολή του Μαγιάρ στη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης στη χώρα
FILE PHOTO: Peter Magyar, leader of the opposition Tisza party, gestures after casting his vote during the Hungarian parliamentary election in Budapest, Hungary, April 12, 2026. REUTERS/Marton Monus/File Photo
Ο Πέτερ Μαγιάρ / Reuters

Περισσότεροι από 90 δημοσιογράφοι του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Ουγγαρίας, του ⁠MTI, ζήτησαν την άμεση αποκατάσταση της αμερόληπτης ειδησεογραφικής κάλυψης έπειτα από τη δέσμευση του νικητή των βουλευτικών εκλογών Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτη του κόμματος TISZA, να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, το κεντροδεξιό κόμμα του οποίου κατήγαγε συντριπτική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12.04.2026) στην Ουγγαρία, τερματίζοντας την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση ειδήσεων από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μέχρι να μπορέσει να διασφαλιστεί η αμερόληπτη κάλυψη των ειδήσεων στο πλαίσιο ευρύτερων κινήσεων για την αποκατάσταση των ελευθεριών του Τύπου.

Οι επικριτές εντός της χώρας και στο εξωτερικό καταγγέλλουν ότι τα ουγγρικά κρατικά ειδησεογραφικά μέσα έγιναν φερέφωνο της κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας Όρμπαν, η κυβέρνηση του οποίου προσάρμοσε σταδιακά στα μέτρα της τα δημόσια μέσα ενημέρωσης από το 2010 που ανήλθε στην εξουσία.

«Στόχος μας είναι να αποκατασταθεί η δημοσιογραφική αυτονομία του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων. Ώστε να μπορέσουμε ξανά να αποφασίζουμε ποια θέματα θα καλύπτουμε δημοσιογραφικά και με ποιον τρόπο, με βάση τις δικές μας επαγγελματικές αξίες» , έγραψαν οι δημοσιογράφοι στην επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία (15.04.2026).

Η επιστολή, την οποία πρώτη επικαλέστηκε η ειδησεογραφική ιστοσελίδα HVG, απευθύνεται στην Ανίτα Αλτόρτζε, τη διευθύνουσα σύμβουλο του Duna Médiaszolgáltató Zrt, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ουγγαρίας, καθώς και στον Ντάνιελ Παπ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημόσιας εταιρείας μέσων ενημέρωσης MTVA, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή περιεχομένου.

Κόσμος
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Η κατάθεση του πατέρα του 14χρονου δράστη του μακελειού στην Τουρκία: «Δικά μου τα όπλα, τα πήρε από το σπίτι» - Λίγες ημέρες πριν τον πήγε σε σκοπευτήριο της Αστυνομίας
Ο Ουγκούρ Μερσινλί περιγράφει τον γιο του ως ιδιαίτερα έξυπνο αλλά εσωστρεφή και απομονωμένο, σημειώνοντας ότι περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια - Έβλεπε ψυχολόγο
Ο Ουγκούρ Μερσινλί με τον γιο του Αράς
