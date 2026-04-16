Ουγγαρία: Αποκατάσταση της αυτονομίας του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ζητούν δημοσιογράφοι

Περισσότεροι από 90 δημοσιογράφοι του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Ουγγαρίας, του ⁠MTI, ζήτησαν την άμεση αποκατάσταση της αμερόληπτης ειδησεογραφικής κάλυψης έπειτα από τη δέσμευση του νικητή των βουλευτικών εκλογών Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτη του κόμματος TISZA, να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, το κεντροδεξιό κόμμα του οποίου κατήγαγε συντριπτική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12.04.2026) στην Ουγγαρία, τερματίζοντας την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη μετάδοση ειδήσεων από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μέχρι να μπορέσει να διασφαλιστεί η αμερόληπτη κάλυψη των ειδήσεων στο πλαίσιο ευρύτερων κινήσεων για την αποκατάσταση των ελευθεριών του Τύπου.

Οι επικριτές εντός της χώρας και στο εξωτερικό καταγγέλλουν ότι τα ουγγρικά κρατικά ειδησεογραφικά μέσα έγιναν φερέφωνο της κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας Όρμπαν, η κυβέρνηση του οποίου προσάρμοσε σταδιακά στα μέτρα της τα δημόσια μέσα ενημέρωσης από το 2010 που ανήλθε στην εξουσία.

«Στόχος μας είναι να αποκατασταθεί η δημοσιογραφική αυτονομία του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων. Ώστε να μπορέσουμε ξανά να αποφασίζουμε ποια θέματα θα καλύπτουμε δημοσιογραφικά και με ποιον τρόπο, με βάση τις δικές μας επαγγελματικές αξίες» , έγραψαν οι δημοσιογράφοι στην επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία (15.04.2026).

Η επιστολή, την οποία πρώτη επικαλέστηκε η ειδησεογραφική ιστοσελίδα HVG, απευθύνεται στην Ανίτα Αλτόρτζε, τη διευθύνουσα σύμβουλο του Duna Médiaszolgáltató Zrt, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ουγγαρίας, καθώς και στον Ντάνιελ Παπ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημόσιας εταιρείας μέσων ενημέρωσης MTVA, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή περιεχομένου.