Μακελειό στην Τουρκία: «Απομονωμένος» ο 14χρονος, λέει καθηγητής του – Αρχείο στον υπολογιστή του στις 11 Απριλίου «έδειχνε» την επίθεση

Δεκάδες συλλήψεις για απειλές επιθέσεων σε σχολεία – Έκλεισε γκρουπ στο Telegram με 100.000 χρήστες: «Θα επιτεθούμε σε σχολεία»
Ο δράστης του μακελειού στην Τουρκία
Η Τουρκία έχει βυθιστεί στο πένθος και όσο οι ώρες περνούν νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μακελειό σε γυμνάσιο στο Καχραμανμαράς.

Λίγες μόλις ημέρες μετά από ένοπλη επίθεση σε τεχνικό λύκειο με τουλάχιστον 16 τραυματίες – με τον δράστη να βάζει τέλος στη ζωή του – ένα μακελειό σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, αυτή τη φορά σε γυμνάσιο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν μαθητές, σκοτώθηκαν, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν. Και στο δεύτερο περιστατικό, ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. 

Ο 14χρονος Αράς Μερσινλί, μαθητής του σχολείου, ηλικίας 14 ετών σύμφωνα με τη «Hürriyet» και 16 ετών κατά τη «Sözcü», μπήκε στο σχολείο με ένα σακίδιο γεμάτο όπλα. Είχε μαζί του πέντε πιστόλια και επτά γεμιστήρες, με τα οποία άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας. Όπως αναφέρει η «Hürriyet», επικράτησε πανικός, με μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν ακόμη και πηδώντας από τα παράθυρα για να σωθούν.

Συνεργεία καθαρισμού πήγαν στο σχολείο μία μέρα μετά το μακελειό. 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως ο ανήλικος είχε πρόσβαση στα όπλα μέσω του πατέρα του, πρώην ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μετά την τραγωδία. Υπό κράτηση βρίσκεται και η μητέρα του δράστη, η οποία εργάζεται ως εκπαιδευτικός.

«Ένα παιδί απομονωμένο και διαφορετικό»

Μιλώντας στη «Sözcü», ένας καθηγητής περιέγραψε τον 14χρονο ως έναν μοναχικό και εσωστρεφή μαθητή. «Ερχόταν πάντα στο σχολείο, αλλά η συμπεριφορά του ήταν πολύ διαφορετική. Ενώ οι άλλοι μαθητές παρακολουθούσαν το μάθημα, εκείνος όχι. Ακουμπούσε το κεφάλι του στο θρανίο. Κάποιες φορές είχε μπροστά του ένα τετράδιο, στο οποίο έγραφε, ζωγράφιζε ή μουτζούρωνε για ώρες. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα», ανέφερε.

Ο ίδιος καθηγητής τον περιέγραψε ως «όχι πραγματικά φυσιολογικό», σημειώνοντας ότι δεν είχε σχεδόν καθόλου φίλους και περνούσε τα διαλείμματα μόνος του, «περιπλανώμενος χωρίς σκοπό». «Δεν τον είδα ποτέ να παίζει με άλλα παιδιά σε κάποιο πάρκο ή αυλή», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα: στο προφίλ του στο WhatsApp, ο ανήλικος είχε ως φωτογραφία τον Έλιοτ Ρότζερ, του δολοφόνου 6 ατόμων κοντά στο Πανεπιστήμιο Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, το 2014.

Ο 22χρονος τότε Ρότζερ, γιος σκηνοθέτη και με ιδιαίτερα προνομιούχο ζωή, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μοναξιά και την απόρριψη που ένιωθε, γράφοντας στα social media ότι πάλευε μια ζωή να γίνει αποδεκτός και να αποκτήσει σχέση, χωρίς ποτέ να τα καταφέρει.

Παράλληλα, εξέφραζε έντονο μίσος προς τις γυναίκες. Σε ένα μανιφέστο 140 σελίδων που είχε στείλει στους γονείς του και στον ψυχίατρό του, απέδιδε την οργή και τον πόνο του στην κοινωνία και ειδικά στις γυναίκες.

Τα κίνητρα του 14χρονου Αράς Μερσινλί (İsa Aras Mersinli) παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες στο σπίτι του υπόπτου και στο όχημα του πατέρα του βρίσκονται υπό εξέταση, σύμφωνα με τη «Sözcü». Από την ανάλυση των δεδομένων εντοπίστηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου 2026, στο οποίο γίνεται αναφορά σε σχεδιασμό μεγάλης ενέργειας στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Η αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος έχει ολοκληρωθεί, ενώ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Με βάση τα πρώτα ευρήματα, δεν προκύπτει σύνδεση με τρομοκρατία και η αστυνομία κάνει λόγο για μεμονωμένη ενέργεια.

Ανησυχία για ομάδες στο Telegram: «Θα επιτεθούμε σε σχολεία»

Ωστόσο, ένα νέο κύμα ανησυχίας έχουν προκαλέσει στην Τουρκία ομάδες στο Telegram για απειλές επιθέσεων σε σχολεία, με τις αρχές να προχωρούν σε δεκάδες συλλήψεις για. Έκλεισε γκρουπ στο Telegram με 100.000 χρήστες. 

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, μετά τα δύο περιστατικά ένοπλης βίας μέσα σε λίγες ημέρες, κυκλοφόρησαν σοκαριστικά μηνύματα σε ομάδες του Telegram. Σε μία από αυτές, με την ονομασία C31K, χρήστες φαίνεται να εξυμνούσαν τις επιθέσεις, με έναν να γράφει: «Έχουμε πολλούς στόχους για αύριο. Θα επιτεθούμε σε σχολεία», ενώ άλλος προσέθετε: «Οι δουλειές πάνε καλά. Θα χτυπήσουμε οποιοδήποτε σχολείο».

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα. «Η υπηρεσία μας εντόπισε αναρτήσεις σε συνολικά 591 λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων που σχετίζονται με τα τραγικά γεγονότα σε Καχραμανμαράς και Σανλιούρφα.

Οι αναρτήσεις αυτές διαταράσσουν τη δημόσια τάξη, εξυμνούν το έγκλημα και τους δράστες, παραποιούν τα γεγονότα, διαδίδουν σκόπιμα παραπληροφόρηση και επιδιώκουν να υποκινήσουν μίσος και εχθρότητα στην κοινωνία.

Έχουν ληφθεί μέτρα για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και το περιεχόμενο, ενώ έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις ενέργειες κατά όσων δημοσιεύουν τέτοιου είδους προκλητικά μηνύματα», ανέφεραν οι αρχές.

