«Blockade Blockade»: Το ΑΙ μεταμόρφωσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε τραγουδιστή με διασκευή του διάσημου «Voyage Voyage»

Το Ιράν τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με μια διασκευή ενός διάσημου τραγουδιού και τον Αμερικανό πρόεδρο να πρωταγωνιστεί.

Το τραγούδι που ερμηνεύει ο… Ντόναλντ Τραμπ με τη βοήθεια του ΑΙ λέγεται «Blockade Blockade» και το αναδημοσίευσε η πρεσβεία του Ιράν στη Σαουδική Αραβία.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Στο βίντεο ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με στυλ της δεκαετίας του ’80 έχοντας βέβαια και την κόμη εκείνης της εποχής.

Πρόκειται βέβαια για διασκευή του πασίγνωστου «Voyage Voyage», τραγούδι της Γαλλίδας ερμηνεύτριας Desireless από το μακρινό 1989.