Κόσμος

«Nιάου, νιάου»: Πιλότοι στις ΗΠΑ γάβγιζαν και νιαούριζαν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου – Κινδυνεύουν με απόλυση

«Παιδιά, πρέπει να είστε επαγγελματίες», επέπληξε ο πύργος ελέγχου τους πιλότους
αεροπλάνο
Αεροπλάνο / REUTERS/Francis Mascarenhas

Ξινή αναμένεται να βγει η πλάκα δύο πιλότων στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέγκαν, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, που «γάβγιζαν» και «νιαούριζαν» ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Οι πιλότοι των American και Delta Airlines στις ΗΠΑ μιμούνταν ήχους ζώων ο ένας στο άλλον ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να τους ζητάει να δείξουν επαγγελματισμό. «Πρέπει να είστε επαγγελματίες πιλότοι». Η επίπληξη όχι μόνο δεν τους πτόησε αλλά προκάλεσε ακόμη περισσότερα «νιάου» και γαβγίσματα.

Η πράξη των δύο πιλότων προκάλεσε αντιδράσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα κινδυνεύουν ακόμα και με απόλυση.

Σε ανακοίνωσή της, η FAA τόνισε ότι οι κανονισμοί απαγορεύουν στους πιλότους να εμπλέκονται σε μη ουσιώδεις συνομιλίες κάτω από τα 10.000 πόδια και ότι διερευνά κάθε πιθανή παραβίαση.

Η υπηρεσία σημείωσε ότι το ηχητικό προέρχεται από τρίτη πηγή και θα εξεταστεί αφού επαληθευτεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
106
101
84
Newsit logo
Newsit logo