Γάζα: Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνιοι από μπαράζ καταστροφικών πληγμάτων του Ισραήλ

Μπορεί να άνοιξε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα ανάμεσα σε Γάζα και Αίγυπτο, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, όμως οι εντάσεις με το Ισραήλ κρατούν την αισιοδοξία σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Ισραήλ εμπλέκεται ακόμα σε συγκρούσεις μικρής κλίμακας με Παλαιστίνιους ενόπλους και μαχητές της Χαμάς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, οι οποίοι συχνά δεν συμμετέχουν στις συμπλοκές.

Σε 20 ανέρχονται οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν σήμερα (04.02.206) στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσαν με νεότερο απολογισμό υγειονομικοί του παλαιστινιακού θύλακα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένας διασώστης που έσπευσε να βοηθήσει τα θύματα ενός πλήγματος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Αυτός σκοτώθηκε όταν σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο, σημείωσαν οι αξιωματούχοι.

Άλλα πλήγματα εξαπολύθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου σύμφωνα με τους υγειονομικούς σκοτώθηκε ένα αγόρι 5 μηνών.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στη Γάζα, αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.